Afrique: CAN U17 / Nduka Ugbade (coach Nigéria) - « Toutes ces équipes vont sentir le Nigeria »

Âgé de 53 ans, l'ex-défenseur international des Super Eagles Nduka Ugbade dirigera le Nigeria lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans.

Nduka a mené le Nigeria au titre de champion de la WAFU B et espère reproduire cette performance en Algérie.

Il a réuni une équipe composée essentiellement de joueurs évoluant dans son pays pour le stage de préparation au tournoi.

Le sélectionneur a une idée précise de ce qu'il attend de son équipe pendant le tournoi.

Ce que pense Nduka de son groupe :

« C'est assez intéressant. Nous avons toujours attendu ce moment. Nous allons affronter chaque équipe au fur et à mesure. L'une après l'autre. Nous ne parlons pas de gagner la CAN. Nous parlons et planifions de gagner chaque match. L'un après l'autre. Nous nous battrons. C'est probablement le groupe le plus difficile. J'ai une idée du football de l'Afrique de l'Ouest, du Sud, du Nord et de l'Est. Ce sont de grandes nations, mais nous allons nous préparer à l'assaut. Toutes ces équipes vont sentir le Nigeria. Nous avons du respect et un peu de crainte, car nous savons que nous pouvons perdre. Nous devons donc nous préparer pour ne pas perdre », a déclaré Nduka.