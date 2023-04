Tunisie: Coupe de Tunisie | Demi-finale - EST-ST (13h30 à Radès) - A la recherche du temps perdu !

Espérantistes et Stadistes aspirent à se qualifier en finale avec l'espoir de remporter un trophée qui leur échappe depuis des années.

Dame Coupe n'a pas été l'objectif premier des deux protagonistes de cet après-midi en début de saison, l'EST visant comme à son habitude la Champions League et le Stade Tunisien voulait réussir essentiellement sa première saison en Ligue 1 après un retour douloureux de la deuxième division.

N'empêche, quand elle vous tend les bras, son charme opère. Dame Coupe est irrésistible et ce ne sont ni les Espérantistes ni les Stadistes qui diront le contraire. Par ailleurs, les deux protagonistes partagent le même but : se qualifier en finale avec l'espoir de remporter un trophée qui leur échappe depuis des années.

Pour l'Espérance de Tunis, la dernière consécration en Coupe de Tunisie remonte à 2016. Pour le Stade Tunisien, c'est plus ancien, c'était en 2003 sous la houlette du défunt Ahmed Mghirbi.

L'Espérance de Tunis, tout comme le Stade Tunisien, sont des spécialistes de la Coupe. Le ST détient dans son palmarès six trophées, alors que l'EST en compte beaucoup plus, soit 15 consécrations. Les deux demi-finalistes s'affrontent cet après-midi alors qu'ils passent par une période assez critique. L'EST doit rester sur sa lancée et éviter un nouveau faux pas, alors qu'elle s'apprête à négocier les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour le ST, une jolie performance en Coupe de Tunisie sauverait la saison et aiderait les joueurs à mieux gérer la phase du play-out.

Ben Romdhane titulaire, Jouini dans le doute !

Selon les échos en provenance du Parc B, Nabil Maâloul ne fera pas l'erreur commise dimanche dernier contre l'USM en laissant sur le banc des remplaçants comme Ben Romdhane. Ce dernier, dont l'entrée en cours de jeu, a porté une plus-value à l'animation offensive avec à la clé un but, sera titularisé cet après-midi.Du côté du Bardo, les nouvelles ne sont pas totalement rassurantes. Souffrant de douleurs, l'attaquant buteur de l'équipe, Haythem Jouini, est annoncé dans le doute. C'est le souhait du staff technique qui ne veut pas non plus prendre de risque pour la santé du joueur. En même temps, il a besoin de ses services dans un match à quitte ou double. Les Stadistes peuvent compter sur leurs dernières réalisations rassurantes pour bien aborder le match.