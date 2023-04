Congo-Kinshasa: RDC - Martin Fayulu s'est auto exclu de Lamuka, soutient le Nouvel Elan

Le parti politique Nouvel Elan a affirmé, mardi 11 avril, avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu de la plateforme politique Lamuka.

Cela, explique le secrétaire général de ce parti, après son absence à la cérémonie de passation de pouvoir entre lui et son successeur, Adolphe Muzito au sein de ce regroupement.

Pour Blanchard Bongonda, Martin Fayulu a violé les textes, régissant de Lamuka, en coptant Mathieu Kalele à la tête de cette plateforme politique sans l'aval de Nouvel Elan :

« Le présidium est composé à ce jour de deux partis politiques (NDLR : Ecide et Nouvel Elan). En agissant seul, il a agi en violation des dispositions de notre convention. Ce qui fait que nous, le jour prévu, nous avons pris acte, il n'est pas venu, il ne s'est pas fait représenter, par conséquent, pour rester logique à la convention, on a pris l'opinion tant nationale qu'internationale a témoin et nous avons constaté son auto-exclusion ».

Selon le secrétaire de Nouvel Elan, Martin Fayulu et son parti politique Ecide, ne font plus partie de Lamuka et ne peuvent plus l'engager.

Il a également précisé que « se réconcilier avec Martin Fayulu dans le cadre de la résistance est une page tournée ».

Pourtant, samedi 8 avril, Martin Fayulu s'est refusé de tout commentaire sur les allégations de Nouvel Elan autour de la cérémonie de passation de pouvoirs à Adolphe Muzito.