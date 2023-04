Tunisie: Coupe de Tunisie / Demies - CA-OB (0-0) (2-3 aux TAB) - Les Cigognes planent au-dessus du CA

La loterie des tirs au but a souri aux Béjaois qui sortent des Clubistes maladroits.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps estival. Pelouse en bon état. Public clairsemé. CA-OB (0-0). Avertissements : Mehrez Berrajeh, Adem Garreb, Lamine Ba et Nader Ghandri. Arbitrage de Mohamed Maarouf assisté d'Ahmed Taoufik et Wahid Youssef. Quatrième arbitre : Abdelaziz Sayed. Commissaire du match : Jalloul Azzouz. Arbitre VAR : Haithem Guirat. Assistant VAR : Skander Jaballah.

CA : Moez Hassen (Noureddine Farhati), Adem Taoues, Nader Ghandri, Taoufik Cherifi, Rami Bédoui, Ahmed Khalil, Mehdi Ouedhrefi (Rodrigue Kossi), Wissem Ben Yahia (Amadou Sabo), Chiheb Laabidi (Adem Garreb), Ali Amri (Zouheir Dhaouadi), Hamdi Laabidi (Saber Khelifa).

OB : Achraf Krir (Aziz Nssibi), Richard Kassaga, Klousseh Agbozo, Yassine Bouabid (Mouheb Aouina), Mehrez Berrajeh, Rayen Derbali, Babacar Sarr, Ousmane Coumbassa (Lamine Ba), Mohamed Wael Derbali, Malek Chouikh (Othman Saidi), Oussema Bouguerra.

Entre deux adversaires qui se connaissent parfaitement bien pour s'être déjà affrontés à quelques reprises cette saison (en phase 1 du championnat et en play-off), la confrontation d'hier avait des aires de revanche pour l'OB et de confirmation pour le CA avec cependant un parfum particulier en cette phase avancée de Dame Coupe, une épreuve à élimination directe. Confirmer sa bonne saison en cours pour des Béjaois qui participent au play-off et valider son net regain de forme côté clubiste avec pour toile de fond, atteindre l'apothéose de la Coupe de Tunisie. Passons maintenant au déroulé du match. 5', le premier temps fort clubiste intervient assez tôt mais la reprise de volée de Ben Yahia ricoche sur le bloc défensif béjaois. Le CA insiste et quelques minutes plus tard, Krir arrête la tentative de Hamdi Laabidi.

Les Cigognes réagissent par Derbali à la 13' mais sa frappe manque le cadre. 17', le CA revient à la charge par Chiheb Laâbidi dont le tir n'est pas cadré. 25', Bouguerra bénéficie d'un coup franc à la limite de la surface clubiste, se fait justice mais sa frappe heurte le mur clubiste. 30', le rythme chute quelque peu, le mercure indique 30 degrés et l'arbitre décrète une courte pause afin de souffler, voire se rafraîchir pour certains. Le match reprend après quelques minutes et à la 35', une longue transversale est détournée par Ben Yahia vers Hamdi Laabidi dont la tête croisée rase le poteau de Krir.

Le CA domine et à la 39', la lourde frappe de Wissem Ben Yahia trouve le poteau béjaois. Sur sa lancée, le CA tente de clore ce premier half avec un avantage au score. 42', Ali Amri devance Achref Krir mais le ballon passe au-dessus de la transversale. On en restera là pour cette première half. De retour de pause, Kossi remplace Ouedhrfi, puis vers l'heure de jeu, l'attaquant Saidi (de retour de blessure) relève Chouikh. Rythme lent et jeu hâché en cette seconde période. La canicule conjuguée au jeûne de certains joueurs sont passés par là. Il n'empêche qu'à partir de la 70', le public clubiste commence à pousser les siens en entonnant des chants à la gloire du Club Africain. 73', Mohamed Maarouf décrète un nouvel arrêt de 2 minutes pour se ressourcer.

Entre temps, Adem Garreb fait son entrée sur le terrain. 77', Bouguerra perce et soigne sa frappe mais Moez Hassen intercepte le cuir en deux temps. 80', après avoir incorporé Garreb, Said Saibi lance Dhaouadi. Les intentions clubistes sont claires. Se donner les moyens de gagner dans le temps réglementaire. 83', l'OB rate un but tout fait. A la réception d'un corner, Othman Saidi monte plus haut que tout le monde mais manque le cadre alors que le portier était battu. Trois minutes de temps additionnel n'apporteront rien de concret.

On passe à l'extra-time et Said Saibi opte désormais pour l'attaque à outrance avec l'incorporation de Sabo. 95', droit au but, Adem Garreb catapulte le cuir au-dessus du montant de Krir. 96', la percée de Berrajah n'aboutira pas, son tir croisé ne fera pas mouche. 100', Saber Khelifa relève Hamdi Laabidi, alors que Lamine Bâ et Mouheb Aouina sont incorporés côté béjaois. 103', Othman Saidi, encore lui, se présente devant Moez Hassen et manque le cadre. Passons sans transition à la seconde prolongation où les 15 minutes vont se résumer à deux tentatives, respectivement de la part de Bouguerra puis de Garreb.

On passe maintenant à la loterie des penalties, séance précédée de deux changements dans les cages des équipes avec les entrées de Farhati et de Nssibi. Sur ce, les deux premiers tirs sont transformés par Dhaouadi et Bouguerra. Par la suite, Ghandri et Berrajah marquent aussi. On en vient ensuite à Sabo et Rayan Derbali qui butent sur les deux gardiens. Le suspense reste entier, le temps pour Garreb de manquer son tir, alors qu'Agboso marque et Saber Khelifa manque à son tour. Retour sur terre pour le CA tandis que l'OB est aux anges.