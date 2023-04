Tunisie: CAB - Changement dans le staff technique

Souissi revient, Toukabri se charge de la condition physique...

Décidément Il est écrit quelque part que le CAB ne connaîtra pas de stabilité cette saison ! On a commencé par changer d'entraîneur au milieu de la phase aller lors de la première partie de championnat, Khaled Ben Yahia ayant relayé K. Touati, puis le président du comité provisoire à cédé sa place à Samir Yaacoub à la tête du Club nordiste après l'Assemblée générale élective. Mais comme la situation s'est davantage dégradée sur le plan des résultats et de l'atmosphère ambiante au sein de l'équipe «jaune et noir», on a opté pour un nouveau changement.

C'est ainsi qu'on a rappelé Sofiene Hidoussi à la barre pour insuffler du sang nouveau aux Cabistes. Le nouveau technicien a demandé que Zied Zaoud l'épaule dans sa mission. Le voeu a été entendu !, Les nouveaux dirigeants ont vu juste puisque la situation du club s'est améliorée et il a manqué d'un cheveu pour que le CAB passe au play off.

On a pensé alors que les camarades de Kaies Amdouni allaient enfin trouver une certaine stabilité. Mais voilà que, de nouveau, l'entraîneur adjoint A.Zaoud vient d'être écarté avec le préparateur physique Ben Massoud et remplacés respectivement par le revenant Ahmed Souissi comme adjoint et A.Toukabri chargé de la préparation physique. Etait- ce indispensable de chambarder le staff technique dans cette dernière ligne droite? Dans un proche avenir, nous le saurons...