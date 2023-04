Afrique: Onome Ebi - 'Le Nigeria se donne les moyens d'être 'on fire' pour le Mondial'

À 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023, CAFOnline a rencontré Onome Ebi, la capitaine emblématique du Nigeria.

À l'approche de leur neuvième participation, un record, à la grand-messe du football mondial où les Super Falcons ont hérité du groupe B en compagnie du Canada, de l'Irlande et l'Australie. Ambitieuses, les Nigérianes se préparent doucement mais sûrement afin d'être prêtes pour cette compétition.

CAFOnline : Nous sommes à 100 jours du début de la Coupe du Monde, quel est l'état de forme du Nigeria ?

Ebi: Nous devons nous améliorer sur tous les points. De la défense à la pointe de l'attaque, nous sommes en train de nous régler afin d'être prêtes pour la Coupe du Monde Féminine qui s'approche à grande vitesse. Souvent ce sont des détails qui nous ont fait défaut lors de cette compétition et nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé.

Quelles sont vos ambitions pour la Coupe du Monde ?

Notre ambition pour ce Mondial est de faire de notre mieux. Nous y allons avec un état d'esprit de conquérantes. Notre équipe a connu quelques déceptions lors de la dernière CAN féminine au Maroc où nous n'avons pas montré notre meilleur visage. La Coupe du Monde c'est une autre part de manche et nous n'avons plus le droit de décevoir. En tant que capitaine, j'ai foi en mon équipe, j'aime notre état d'esprit actuel. L'équipe est soudée grâce à cette solidarité nous pourrons faire de grandes choses en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous sommes motivées et nous voulons hisser les couleurs du Nigeria le plus haut possible.

À nous, joueuses de tout faire pour être "on fire" physiquement pour ce rendez-vous que nous ne pouvons rater.

Un mot sur Asisat Oshoala qui réalise une excellente saison, elle a été blessée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, que pouvons-nous attendre d'elle pour la Coupe du Monde ?

C'est une bénédiction de l'avoir dans cette équipe. C'est une grande professionnelle, un exemple pour toute l'équipe, que vous en soyez une cadre ou une nouvelle venue. Ses prestations sont incroyables en club, cette année, beaucoup de gens oublient qu'il y a quelques mois elle était blessée et aujourd'hui elle est la pichichi de son équipe en championnat et fait des ravages en Ligue des Championnes de l'UEFA. Elle fait partie des meilleures joueuses au monde, elle est impatiente d'être au Mondial, elle s'est imposée des objectifs pour cette compétition, et elle met tout en oeuvre pour être au top de sa forme.

Le Nigeria est dans le groupe B avec le Canada, l'Irlande et l'Australie. Que pensez-vous de ce groupe ?

Nous sommes conscientes que nous avons hérité d'un groupe difficile. À commencer par le Canada, les championnes olympiques en titre, nous les avions joués deux fois (ndlr : une défaite 2-0 et un match nul 2-2). Grâce à ces deux rencontres, nous n'avons pas d'appréhension pour les affronter. L'Irlande sera une nouveauté pour nous. Cependant, comme toutes les équipes de ce Mondial, elles méritent d'être là, et nous devons bien nous préparer pour jouer contre elles. L'Australie à domicile sera redoutable.