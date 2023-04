Congo-Kinshasa: Sabotage ou feu naturel ? - Henry Kalama fait une mise au point !

L'Académie des Beaux-arts de Kinshasa a connu un incendie dans la nuit du 10 avril 2023. L'origine du feu n'a pas été dévoilé par les autorités académiques de cet établissement public. Une enquête a été ouverte pour détecter la nature et les causes réelles de cet incendie.

Qu'à cela ne tienne, certains témoins indiquent que la flamme serait causée par un court-circuit électrique. « Comme il y avait une coupure de l'électricité depuis la journée autour de 10heures et jusqu'à ce que tout le monde ait évacué le site autour pratiquement de 18h30 ou 19h quant il commençait à faire sombre, le courant n'était pas encore revenu. C'est fort possible que les techniciens aient oubliés quelques précautions dans le noir. Quand le courant s'est rétabli, il n'y avait personne pour contrôler s'il y avait un court-circuit. Et, il arrive parfois que le courant se rétablisse avec une tension élevée. Nous supposons que ça peut être ça », renseigne un des témoins.

De son côté, le Directeur Général de l'Académie des Beaux-arts, le professeur Henri KALAMA AKULEZ, a fait une mise point pour calmer les esprits par rapport à cette histoire d'incendie qui a fait couler beaucoup d'encres et salives dans l'opinion nationale.

Dans un communiqué publié ce lundi 11 avril, le patron de l'ABA a précisé que le bâtiment administratif et tant d'autres compartiments scientifiques ont été épargnés de cette catastrophe.

Contrairement à la rumeur qui circule depuis la nuit du 10 avril 2023, rumeur selon laquelle l'académie des Beaux-arts de Kinshasa aurait pris feu, renseigne le communiqué, le Comité de Gestion de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa tient à éclairer l'opinion publique sur les faits ci-après :

Tous les bâtiments de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa, à savoir le bâtiment administratif, les bureaux décanaux, les auditoires, les ateliers et les archives, sont intacts.

L'incendie s'est produit dans un hangar situé en contrebas de l'Etablissement, loin des bâtisses constituant le patrimoine immobilier de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa et abritant un atelier de menuiserie privé. Ici, le feu consumé des machines, des objets en bois et tout le hangar s'est affaissé.

Le Comité de Gestion remercie tous ceux et toutes celles qui ont manifesté leur compassion en apprenant cette triste nouvelle.

Il rassure l'opinion publique que le feu n'a pas dépassé les limites du hangar.

Il faut rappeler que l'ABA est un institut d'enseignement supérieur consacré aux arts visuels et aux arts appliqués. Cet établissement public est spécialisé dans la formation sur les arts graphiques (architecture d'intérieur et communication visuelle) et les arts plastiques (céramique, métal battu, peinture et sculpture).