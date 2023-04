Sénégal: Révision des listes électorales - Une forte affluence des jeunes à Mbacké

Mbacké — Les jeunes se sont fortement mobilisés pour s'inscrire sur les listes électorales dans la commune de Mbacké, a t-on appris de la commission administrative, Mamadou Kassé.

"On a démarré depuis le 6 avril à la préfecture de Mbacké en ce qui concerne la commune. J'avoue que vraiment nous connaissons une forte affluence des plus jeunes, ceux qu'on appelle les primo votants. Et à trois jours le 6, le 7 et le 8 nous en sommes à pratiquement 273 inscrits et 35 modifications. Et la majeure partie de ces inscrits sont des jeunes", a-t-il déclaré dans un entretien avec un correspondant de l'APS.

M. Kassé a salué le travail des états-majors politiques, qui selon lui, ont réussi leur campagne de sensibilisation des plus jeunes.

"Les états-majors politiques font le travail. La majeure partie des états-majors font des campagnes de sensibilisation pour demander aux jeunes d'aller s'inscrire (...)", a t-il.

Mamadou Kassé a déploré tout de même l'absence des représentants des partis politiques dans les commissions.

"L'autre problème maintenant, on ne sent pas la présence des représentants de partis politiques. Ils passent juste déposer leurs papiers mais ils ne sont jamais là. Et au premier hic, ils vont se prononcer et ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils doivent être là mais certains attendent la fin de la journée pour appeler et demander des informations", regrette-t-il.

Au Sénégal, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 a démarré le 6 avril dernier et va se poursuivre jusqu'au 6 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger.