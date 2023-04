Afrique: Retombées du match Mauritanie-RDC - L'arbitre tunisien Sadok Selmi écarté du groupe en attendant le dénouement du dossier

Il était bien sur la liste de 25 arbitres retenus par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF), pour officier les quarts de finales de deux compétitions interclubs de la CAF en cours, mais il a vu simplement son nom écarté du groupe en dernière minute.

Il, c'est l'arbitre tunisien, Sadok Selmi c'est son nom, auteur de plusieurs erreurs techniques lors du match Mauritanie-RDC du 28 mars dernier, à Nouakchott, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

La commission des arbitres l'a écarté du groupe après avoir jugé la requête introduite par la Fédération congolaise de football association (FECOFA) recevra et fondée. Le dossier est maintenant sur la table, et l'homme en culotte noir tunisien pourrait écoper d'une suspension de 3 mois.

Qu'avait-il fait concrètement ? Et bien sans tenir compte de son sifflet à sens unique tout au long du match, Sadok Selmi a fait au cours de cette rencontre très capitale pour la RDC, trois grosses erreurs en faveur de la Mauritanie.

La première erreur, c'est lorsque Cédric Bakumbu marque le but des Léopards à la 9ème minute, le gardien mauritanien lui donne une double patte volontaire alors qu'il se dirigeait pour ramasser le ballon, une faute grave que l'arbitre tunisien ne va lui donner qu'un carton jaune, en lieu et place d'un carton rouge.

Deuxième erreur, sur une incursion des Léopards dans le camp adverse, un défenseur mauritanien intercepte le ballon par la main, mais Sadok Selmi ne siffle pas penalty pour la RDC, il laisse passer l'action. Troisième erreur, un joueur mauritanien remet volontairement le ballon au gardien, qui touche par la main, en lieu et place de le dégager, mais le Tunisien voit plutôt autre chose, et donne un carton jaune imaginaire à Cédric Bakambu, un deuxième, synonyme de son expulsion sur le terrain. A dix contre onze, heureusement les Léopards vont tenir pendant 30 minutes pour arracher un match nul (1-1).

«Au-delà du résultat, on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c'est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. Le gardien prend le ballon à la main sur une passe volontaire en retrait, Cédric ne le touche pas et prend un deuxième jaune en plus... Comment encore accepter ça en 2023 honnêtement ? », avait déclaré, le latérale gauche des Léopards, Arthur Masuaku, aussitôt après le match.

Carton rouge de Bakambu annulé ?

Ici, il y a lieu de retenir que la CAF n'a pas encore tranché sur ce dossier. Elle a tout simplement écarté Sadok Selmi de la liste des arbitres qui doivent continuer à prester, parce qu'il y a un dossier en son nom sur la table. Il est sous examen. C'est sûr que la vidéo de ce match est en train d'être visionnée et ré-visionnée par la commission des arbitres. S'il s'avérait que Sadok Selmi soit coupable, il est sûr et certain que le carton rouge de Bakambu sera annulé.

Jean Jacques Ndala parmi les 25 arbitres retenus

Si l'arbitre tunisien a été écarté, l'international congolais lui se retrouve bel et bien sur la liste. Jean Jacques Ndala Ngombo a été retenu parmi les 25 arbitres centraux élites A qui vont officier les matches des quarts de finales des Coupes des interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Le sifflet congolais avec ses pairs suivront un cours préparatoire du vendredi 14 au mardi 18 avril prochain au Caire, en Egypte. Jean Jacques Ndala a déjà dirigé plusieurs matches et s'affirme davantage dans ce cercle restreint des hommes de sifflet sur le continent. Une véritable fierté pour l'arbitrage congolais.