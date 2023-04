Congo-Kinshasa: De Kasangulu à Moanda - L'Honorable Laurent Batumona séduit le Kongo Central

Redynamisation des activités du Parti, sensibilisation sur les élections sont les efforts de l'honorable Laurent Batumona qui ont abouti à la réalisation d'un taux de plus 80 pour cent d'adhésion à l'Alliance du Mouvement de Solidarité pour le Changement (AMSC).

Les activités qu'il a menées lors de sa dernière descente au Kongo Central ont convaincu la population à accepter la vision salutaire du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Avec le face-à-face avec les dignes fils du terroir, leaders d'opinion, honorables Députés et les politiques, Laurent Batumona a séduit le Kongo Central. Les présidents fédéraux et candidats ont été armés pour la bataille électorale. "Nous avons besoin de près de 500 candidats dans les 26 provinces et 145 territoires", soutient l'Autorité morale du MSC.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement et son leader ratissent large dans la province du Kongo Central avec la redynamisation des activités à la base que Batumona Laurent a réalisée de Kasangulu à Moanda. Le parti a enregistré des adhésions des milliers de personnes.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des échéances électorales : «Contribuer à obtenir plus des députés pour avoir une majorité parlementaire. C'est pourquoi, nous signons des partenariats avec les Alliés pour gagner cette lutte électorale de 2023 et que Fatshi soit élu à 100 % », a fait savoir Laurent Batumona aux membres de son parti. Une première phase de sensibilisation a été organisée dans les principales villes du Kongo Central afin de les encourager au travail de terrain.

La seconde phase de ses activités a porté sur l'adhésion de la fondation Mullër Luthelo et des membres à l'Alliance de Mouvement de Solidarité pour le Changement dans la ville de Matadi qui a été un succès. Cette adhésion a encouragé la population notamment, les matadiens, les politiques, les jeunes et les membres de l'AMSC. "Plus de 8000 personnes de cette Fondation ont signé leur adhésion vu l'attrait de la vision du MSC et pour les valeurs qu'incarne Laurent Batumona.

Ces activités de sensibilisation ont tourné autour des causeries éducatives électorales, des visites aux permanences du Parti et l'installation de bureaux du Parti lors d'évènements majeurs, comme ce fut le cas à Kimpese, Lukala et Moanda. La visite de Matadi a aussi permis de faire valoir le MSC qui est un parti politique indispensable en RDC par sa vision sociale et son soutien pour un développement responsable. Laurent Batumona a, aussi, démontré l'engagement du Président Félix Tshisekedi et sa volonté politique d'améliorer la qualité de vie de la population en RDC.

Définitivement, l'honorable Laurent Batumona s'impose désormais dans la cour des grandes formations politiques avec charisme non seulement comme un vrai leader politique mais comme un homme d'Etat. Son dernier périple dans le Kongo Central vient effectivement de changer la donne politique congolaise. Et, c'est l'étape de Matadi qui était la plus déterminante en ce qu'elle constituait un véritable test, par ailleurs réussi, devant le Président de l'Assemble Provinciale, l'honorable Vuemba Luzamba.