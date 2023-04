Congo-Kinshasa: MSC/Sankuru - Raphaël Lokuna Okungu s'implique pour le changement social à Lomela

"Ni infrastructures routières, immobilières, moins encore sanitaires ou scolaires, le territoire de Lomela présente une image de parent pauvre", a constaté Raphaël Lokuna Okungu, Haut cadre du Mouvement de Solidarité pour le Changement de l'Honorable Laurent Batumona et prétendant candidat à la députation nationale.

Il a décliné ce constat avec une détermination de devenir le porte-voix de la population de la province de Sankuru précisément, dans son territoire natal de Lomela. "Cette population manque tout ce qui est élémentaire pour permettre à un être humain de vivre notamment, de l'électricité, de l'eau, boulangerie et autres structures de développement", ajoute-t-il avant de soutenir que cette contrée est négligée. Voilà la raison de son adhésion au MSC qui milite pour le changement dans sa vision, d'abord et ensuite, pour la dignité et les valeurs qu'incarne Laurent Batumona, susceptibles de booster le développement de la province.

Parmi ses priorités, il promet de s'impliquer dans la vision du Président de la République et de son mentor, l'Honorable Laurent Batumona, pour rendre modeste la vie de la population ainsi que la réhabilitation des routes de desserte agricole pouvant permettre les échanges commerciaux. Ingénieur de son état, jeune de la diaspora, Raphaël Lokuna est dépositaire d'une vision de développement pour son territoire qu'il a retrouvé face à des difficultés de développement énorme.

A son arrivée à Lomela, il a été accueilli au pied de l'avion par les cadres du MSC et de sa famille biologique. Il a dit à ses compatriotes qu'il est à Lomela pour, d'une part, redynamiser les activités de son Parti politique, le MSC et, d'autre part, se rendre compte du niveau des préparatifs des échéances électorales qui pointent à l'horizon.

» Nous devons, nous le MSC, sensibiliser nos membres pour les élections qui viennent afin qu'ils soient responsables de se choisir les personnes qui vont les défendre. Et nous savons que pour l'élection présidentielle, notre leader et visionnaire Laurent Batumona nous a déjà communiqué la vision du MSC qui soutient la candidature du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre allié de l'Udps pour qu'il continue les actions sociales qu'il a déjà eu à réaliser et notre territoire de Lomela est concerné. Et d'ajouter : « Nous venons consolider et voir comment le MSC va apporter comme candidat et tout ce qu'il faut pour que Tshisekedi obtienne la majorité absolue au Parlement pour lui éviter de perdre encore deux ans.

Dans son face à face avec la population : «La plus ultime de mon ambition, est celle d'obtenir une place comme député de ma formation politique, une victoire sans appel à la prochaine élection à la députation». Mon objectif, dit-il, est d'améliorer la qualité de la vie de notre population à travers notre parti politique..."Mais, les meilleures idées peuvent mener au succès que si un parti politique est organisé comme le MSC de Laurent Batumona", conclut-il.