Afrique Centrale: Les artistes Kinois et brazzavillois s'unissent pour sauvegarder le bassin du fleuve congolais

Du 8 au 9 juillet 2023, la Ville de Brazzaville abritera la 2ème édition de "Nuit des Diseurs" autour du thème : « Bassin du fleuve Congo, poumon de l'Afrique. Mobilité fluviale, transition énergétique et écologique ». L'annonce a été faite par Malafi Niamba, opérateur et entrepreneur culturel congolais au cours d'un entretien avec le grand quotidien Kinois, La Prospérité.

"La Nuit des Diseurs" se déroulera sur l'île Mbamou où une veillée sera organisée dans un camping autour du feu afin de parler et raconter des contes et poésies sur l'écosystème et ses réalités. « Il s'agit d'une immersion dans le bassin du Fleuve Congo. Nous conservons et diffusons la tradition orale congolaise à travers un camping itinérant organisé avec plusieurs personnalités littéraires, artistiques, écologiques et/ou scientifiques », a signifié Malafi Niamba.

Il faut souligner que ce projet commun est initié, piloté et organisé par les structures "Kaani Assistance", "Association Bomoko", "Made in Kongo guide touristique" de Brazzaville ainsi que Collectif de Malafi'arts production de Kinshasa. Toutes ont mis ensemble leurs énergies positives pour constituer une force dans le but de la protection du bassin du fleuve Congo et aussi échanger sur son rôle dans le développement de l'Afrique. Malgré son vaste potentiel, constatent les observateurs avertis, le système de navigation fluviale demeure un mode de transport marginal dans le bassin du Congo. Conséquence : le bassin du Congo tarde à tenir ses promesses en termes de contribution au développement économique général.

Ainsi, la 2ème édition de la "Nuit des Diseurs" se présente comme une aubaine pour les jeunes congolais de deux rives de participer nombreux pour s'approprier de ce sujet, afin de réfléchir à haute voix et de confirmer la place du bassin du fleuve Congo comme poumon d'Afrique. Et cela à travers l'art : Slam, Conte, Humour, Cinéma, Talk-show. Un atelier est également prévu dans le cadre de cette rencontre qui réunit les artistes de Kinshasa et Brazzaville.

Pour les initiateurs de ce projet, l'idée est de développer la culture du palabre, faciliter les échanges des connaissances entre les jeunes et les vieux sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Il sera aussi question de sensibiliser sur la protection de l'environnement dans un cadre de vie enchanteur et préservé.

La « Nuit des Diseurs » reste une activité à caractère culturelle basée sur la protection et la biodiversité ; les questions de changement climatique et les Objectifs du Développement Durable (ODD).

Avec ce projet, l"idéal est de construire une légitimité collective dans le but de motiver les artistes, les scientifiques, les acteurs privés, citoyens et publics à mettre en place des projets de développement durable. Les artistes etautres personnalités scientifiques, littéraires et/ou artistiques sont invités à s'approprier les questions climatiques actuelles pour pouvoir partager le message à toutes les couches de la société.