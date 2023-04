Maroc: Marrakech et région - Une escapade en famille en mille couleurs

Marrakech — Ville chargée d'histoire, oasis de bonheur pour les familles en quête d'émotions, d'aventures et de souvenirs impérissables, Marrakech offre à ses visiteurs une escapade en mille couleurs.

Marrakech invite ainsi, ses hôtes à plonger au coeur d'une ville où, les couleurs chatoyantes se mêlent aux senteurs enivrantes d'épices et où, les rires des enfants résonnent dans les ruelles de cette cité millénaire, selon un communiqué de "Visit Marrakech et Région", le portail de voyage et tourisme à Marrakech du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi.

"Plongez au coeur de Marrakech et laissez-vous envoûter par la magie d'un voyage en famille riche en émotions, découvertes et moments inoubliables", souligne la même source.

"Imaginez un lieu où les couleurs chatoyantes se mêlent aux senteurs enivrantes d'épices, où les rires des enfants résonnent dans les ruelles étroites d'une ville chargée d'histoire. Bienvenue à Marrakech, la ville rouge, oasis de bonheur pour les familles en quête d'émotions, d'aventures et de souvenirs impérissables", lit-on dans le communiqué.

"Immersion dans le coeur battant de Marrakech. Dès votre arrivée, plongez dans l'atmosphère envoûtante de la Médina, ce labyrinthe où chaque pas vous transporte dans un autre monde. Laissez-vous guider par les sourires chaleureux des habitants et partagez avec vos enfants la découverte de trésors cachés. En fin de journée, savourez un délicieux thé à la menthe en admirant le coucher de soleil sur la mythique place de Jemaâ El Fna", ajoute-t-on de même source.

Au gré des ruelles, découvrez le Jardin Majorelle, véritable oasis de sérénité où le bleu vibrant contraste avec le vert luxuriant de la végétation. Laissez-vous inspirer par l'harmonie des couleurs et des formes, tandis que vos enfants explorent ce havre de paix en visitant le Palais de la Bahia, un joyau architectural où l'ombre et la lumière jouent à cache-cache au milieu des orangers et des fontaines, préconise le CRT Marrakech- Safi.

La même source n'a pas manqué d'inviter les visiteurs de la Cité ocre et région à "embarquer pour une journée d'aventure en famille dans les montagnes de l'Atlas", le temps de découvrir des paysages à couper le souffle en randonnée, en VTT ou à dos de mule, et de partager un moment de convivialité avec les habitants des villages.

De retour à Marrakech, les hôtes peuvent s'offrir une soirée inoubliable en assistant à un spectacle de danse et de musique traditionnelle, tout en dégustant les savoureuses spécialités marocaines dans un restaurant typique.

Après ces journées riches en émotions et en découvertes, les visiteurs de la Cité des Sept Saints peuvent s'offrir une pause détente en famille dans l'un des nombreux hammams de la ville, occasion de profiter d'un moment de relaxation et de bien-être, pendant que leurs enfants s'initient aux rituels ancestraux du bain marocain, poursuit la même source.

De même, les hôtes de la Cité ocre ont la possibilité de terminer cette journée en douceur en savourant une glace artisanale aux saveurs exotiques dans l'un des jardins secrets de Marrakech.

Cette escapade à Marrakech, ponctuée d'émotions et de découvertes, restera gravée dans les mémoires de toute la famille, estime la même source, notant que "cette ville magique aux mille couleurs et saveurs a su tisser des liens indéfectibles entre les membres de votre famille, et les souvenirs de ces moments précieux réchaufferont vos coeurs pour les années à venir".

Et le CRT Marrakech- Safi de conclure que les familles peuvent organiser leur séjour à Marrakech avec : "www.visitmarrakech.com".