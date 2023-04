Congo-Kinshasa: CENI - Paul Muhindo salue la détermination et le courage des agents commis à la tâche

Le Rapporteur Adjoint de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Paul Muhindo Mulemberi, en supervision managériale de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba, a loué, à la fin de l'opération, le lundi 10 avril, la détermination et l'engagement des agents commis à la tâche. Ces derniers ont veillé en travaillant, sans discontinuer, du 9 au 10 avril 2023 jusqu'à 5 h du matin dans le souci de boucler cette opération dans le respect des procédures.

«Je tiens à remercier les uns et les autres pour la détermination dont vous avez fait montre pour arriver à relever ce qui semblait comme un défi. Et nous voici enfin arrivés à la fin de cette opération pour le compte de la province de Lualaba. Quand je suis arrivé, il était 14 h et en voyant le monde qu'il y avait, je ne pensais pas qu'on allait arriver jusqu'au bout pour absorber tous les requérants sur la file d'attente et grâce à votre engagement et votre courage, chacun a joué sa partition et le résultat est bien là ici à l'un de plus grands centres d'inscription de la province (Kapata) où on a examiné cas par cas.

Clôturer ce vaste centre, c'est un grand succès pour nous. Un fait historique qui restera dans les annales de la CENI et c'est la première fois que l'enrôlement s'est déroulé jusqu'à 5 heures du matin. On a commencé hier (le 9 avril) pour le terminer aujourd'hui (le 10 à 5h du matin). Félicitation à toute l'équipe qui est restée imperturbable en travaillant d'arrache-pied, sans désemparer et je ferai le rapport exact à la hiérarchie pour apprécier ce qui a été réalisé », s'est réjoui Paul Muhindo Mulemberi.

Armés de la patience, des requérants comblés de joie d'avoir enfin obtenu ce sésame qui est la carte d'électeur qu'ils sont venus chercher. L'obstination dont ont fait preuve les composantes du centre d'inscription, comme l'ont reconnu les requérants, a motivé plus d'un à observer cette résignation qui finalement a payé. « Je tiens à remercier les agents de la CENI, avec ceux commis à la sécurité pour ce sacrifice consenti afin de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir s'enrôler en prolongeant le délai pour la clôture. Que Dieu leur accorde davantage de grâce pour qu'ils poursuivent leur mission jusqu'à l'organisation des élections. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous avons pu enfin nous enrôler, ma famille et moi», a indiqué un des requérants.