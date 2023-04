Ile Maurice: Cour suprême - Arvin Boolell dépose une injonction contre «la partialité» de Phokeer

Arvin Boolell n'a pas perdu de temps. Il a saisi la Cour suprême, hier, réclamant un ordre d'injonction intérimaire contre le speaker. Sooroojdev Phokeer l'a suspendu lors des travaux parlementaires de mardi pour trois séances en tout. Le député rouge conteste cette décision en justice.

La demande a été déposée devant la juge Shameen Hamuth-Laulloo, siégeant en référé. La juge ne lui a pas accordé la demande mais elle a convoqué à son bureau, vendredi 14 avril, à 10 heures, toutes les parties concernées, à savoir le plaignant et ceux contre qui son action est dirigée : le speaker, le Premier ministre et le Clerk. Ces trois derniers devront expliquer pourquoi un tel ordre ne doit pas être émis. C'est après avoir entendu tous ces arguments qu'elle tranchera ce contentieux entre Arvin Boolell et le speaker.

Dans son affidavit rédigé par Me Hiren Jankee, avoué, le Dr Boolell a indiqué que la fonction et la conduite de Sooroojdev Phokeer comme speaker sont entachées par des controverses en raison «de sa partialité et de son parti pris» lors des séances parlementaires. Il y a eu, dit-il, plusieurs procès déposés contre Sooroojdev Phokeer par des membres de l'opposition, siégeant à l'Assemblée nationale, y compris par lui. Il invite la cour à émettre une Judicial notice quant à la manière dont le speaker applique ses fonctions depuis qu'il a été nommé à ce poste. Le député rouge fait ressortir, dans son affidavit, que le speaker l'a accusé, lors des travaux parlementaires du 11 avril, d'avoir tenu des propos outrageants à son égard lors d'une interview accordée à Radio Plus, le 28 mars.

Pour le speaker, les propos d'Arvin Boolell constituent un outrage au Parlement. Suite à la déclaration de Phokeer, le Premier ministre, secondé par le vice-Premier ministre Steven Obeegadoo, a demandé que le Dr Boolell soit suspendu des travaux parlementaires pour la séance tenante et les deux suivantes en vertu du Standing Order 49 (8). Arvin Boolell est persuadé d'avoir été suspendu injustement et estime avoir été forcé à quitter l'Hémicycle. Le député rouge rappelle qu'il a accordé une interview en toute bonne foi à la radio. Il dit avoir exprimé ses opinions honnêtement par rapport à la manière dont le speaker agit, soit de façon «injuste et avec partialité» envers les membres de l'opposition.

Le députe rouge considère que l'article 49 (8) du Standing Order «cannot be read in isolation». Il ajoute que l'article 49 du Standing Order «applies to cases where there has been misconduct inside the House». Il a retenu les services de Me Robin Ramburn, Senior Counsel.