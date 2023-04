Ile Maurice: Questions parlementaires - Encore la «stag party»

L'Octroi de terrain à l'Eco Deer Park Association et les allégations à l'encontre de Maneesh Gobin et du secrétaire parlementaire privé Rajanah Dhaliah feront, au moins, l'objet de deux questions au Parlement mardi, en attendant de connaître la teneur de la Private Notice Question. Le président du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, demandera au Premier ministre (PM) s'il a l'intention d'instituer une commission d'enquête avec des attributions précises pour faire la lumière sur toute cette affaire. Son collègue de parti Ehsan Juman adressera une question au PM toujours, sur des allégations de corruption pour Rs 3,5 millions.

Le député Farhad Aumeer a une interpellation sur les terrains agricoles à bail depuis décembre 2014. Ehsan Jumun a aussi une question sur le même sujet, tandis que Nando Bodha s'intéresse aux terres agricoles disponibles dans la région de La Marie et d'Henrietta. Michaël Sik Kuen aura une question sur le salon de l'agriculture organisé à Côte-d'Or le mois dernier.

Plusieurs questions concernant les enfants et les adolescents seront soulevées. La députée mauve Arianne Navarre-Marie cherche des informations sur des élèves agressés dans les institutions scolaires et à l'extérieur depuis 2021. Mahend Gungapersad a une question similaire, mais il veut des informations qui remontent à 2015. Karen Foo Kune veut connaître les statistiques sur les grossesses précoces pour 2019 - 2021. Stéphanie Anquetil ne veut pas lâcher ce dossier. La députée du PTr a deux questions, l'une sur un shelter et l'autre sur le sort d'un enfant qui était tombé malade dans un abri. Le député du PMSD Khushal Lobine veut connaître le nombre d'étudiants et d'adolescents impliqués dans des affaires de drogue depuis 2015.

L'enregistrement des pêcheurs professionnels intéresse l'opposition. Richard Duval veut savoir combien de pêcheurs ont une carte professionnelle cette année. Arianne Navarre-Marie a une question sur le nombre de demandes soumises lors des deux jours de recensement, en mars. La construction des logements sociaux occupera une large place. Fabrice David veut des renseignements sur ces maisons qui seront construites dans sa circonscription. Osman Mahomed veut savoir si la New Social living Development Ltd a résilié le contrat des consultants pour les 12 000 maisons. Ce même député a une question sur la rentabilité de la ligne du Metro Express entre Rose-Hill et Réduit, tandis que Mahend Gungapersad souhaite savoir si le gouvernement compte étendre le métro au Nord.

Les policiers suspendus et les allocations qu'ils touchent est une des questions d'Aadil Ameer Meea, tandis que Farhad Aumeer en posera une sur l'achat d'équipements pour que les pompiers puissent intervenir lors des inondations. Franco Quirin s'interroge sur la signature des contrats entre les stagiaires et la Liverpool Football Club International Academy Mauritius.

Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan, Joanna Bérenger et Arvin Boolell seront suspendus, tandis que d'autres élus seront en voyage privé ou officiel.