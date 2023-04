Congo-Kinshasa: Santé - Les droits du patient au menu d'un forum

L'Observatoire congolais des droits des consommateurs (O2CD) va organiser, du 18 au 20 avril, un forum sur les droits du patient et la redevabilité des formations sanitaires au Congo. L'objectif étant de lancer un plaidoyer en vue de doter le pays d'une charte du patient et des usagers.

Le forum vise, entre autres, à élaborer, examiner et valider la proposition d'une charte du patient avec toutes les parties prenantes avant son adoption par le ministère de la Santé ; échanger sur le rôle du comité des représentants dans le parcours du patient au sein des formations sanitaires ; créer un cadre de concertation entre les syndicats des professionnels de santé, le Réseau des associations des consommateurs (RAC) et le ministère de la Santé et enfin adopter une feuille de route pour la signature de la charte du patient par le ministre de la Santé, le RAC et les organisations des professionnels de santé.

En effet, la problématique sur le droit du patient au Congo demeure préoccupante pour certains usagers. Selon l'O2CD, l'accès de la population aux soins de qualité est l'un des défis auxquels tout système de santé fait face. Au Congo, les relations entre la population et les professionnels de santé sont émaillées de nombreuses plaintes réciproques. D'un côté, la population se plaint des mauvaises conditions d'accueil, voire de la négligence des patients, et, de l'autre, les professionnels de santé déplorent le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène par les patients.

« Cette situation pourrait être un des facteurs explicatifs de la faible utilisation des services de santé par la population, soit un taux de 24%... La proposition de la charte du patient apparaît donc comme une contribution de la société civile à la problématique de l'amélioration des droits des patients au sein des formations sanitaires », indique l'O2CD.

Le thème retenu pour ce forum, « Les droits des patients et la redevabilité des formations sanitaires en République du Congo », permettra de consolider les relations entre patients et formations sanitaires. Tout au long dudit forum, ce thème principal se déclinera en plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels « Rôle des représentants des usagers dans les formations sanitaires » ; « Etat des lieux et leviers de l'amélioration de la qualité des relations entre patients » ; « Restitution des résultats de l'enquête Capi sur les droits des patients », etc.

L'événement de trois jours qui marquera le démarrage des activités de plaidoyer relatives à l'adoption d'une charte du patient dans le pays impliquera les membres du RAC et d'autres parties prenantes dans l'objectif de contribuer à enrichir cette charte. Celle-ci sera transmise ultérieurement au gouvernement pour servir de base de travail dans la réforme hospitalière engagée à cet effet.