Tunisie: 'Les filles d'Olfa' documentaire de Kaouther Ben Hania en compétition officielle du 76e Festival de Cannes

TUNIS — "Les filles d'Olfa", nouveau film documentaire de Kaouther Ben Hania, a été sélectionné en compétition officielle de la 76e édition du festival de Cannes qui se tiendra du 16 au 27 mai 2023.

Les films sélectionnés dans les différentes sections de cette édition 2023 de Cannes, ont été dévoilés, ce jeudi 13 avril, au cours d'un point de presse, tenu en ligne, par Iris Knobloch et Thierry Frémaux, respectivement présidente et Délégué Général du Festival de Cannes.

Il s'agit de longs métrages en Compétition, à Un Certain Regard, Hors Compétition, en Séances de Minuit, à Cannes Première et en Séances Spéciales. D'autres films rejoindront la liste dans les prochains jours.

19 films ont été retenus en compétition officielle présidée par le réalisateur suédois Ruben Oslund, lauréat de l'édition 2022 pour son film triangle of Sadness (Sans Filtre).

Présentant "Les filles d'Olfa", le Délégué Général du Festival a évoqué « un film à la lisière de la fiction, de l'essai, d'une certaine déclaration politique, d'un engagement humain, humaniste et féministe ».

Kaouther Ben Hania est parmi 6 réalisatrices qui seront en lice pour la palme d'or, un record historique selon des médias français.

Cinetelefilms prod est le producteur tunisien de « Four Daughters, titre en Anglais de "Les filles d'Olfa". La sélection de ce film à Cannes est « un grand pas historique pour le cinéma tunisien », peut-on lire dans la page officielle du producteur, du réseau social facebook.

Hakka distribution a annoncé "pour la première fois depuis plus de cinquante ans, un film tunisien est sélectionné en compétition officielle de festival de Cannes 2023". Le film de Ben Hania succède ainsi à "Une si simple histoire" de feu Abdellatif Ben Ammar, sorti en 1970, qui était le premier film présenté en sélection officielle à Cannes.

"Les filles d'Olfa" réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

Ce nouveau film est le 2e documentaire et cinquième long-métrage de la cinéaste qui est auteure d'un documentaire de 75mn, Les Imams vont à l'école (2010) et quatre courts-métrages (La Brèche, film d'école réalisé en 2004, Moi, Ma soeur et La Chose - 2006, Peau de Colle - 2013 et Les Pastèques du Cheikh -2018).

Cette cinéaste multiprimée dans plusieurs prestigieux festivals est une habituée de la Croisette. En 2014, son premier long-métrage « Le Challat de Tunis a été sélectionné à l'ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) qui organise depuis 1993 une section parallèle à Cannes.

Sélectionné dans la section « Un Certain Regard » au Festival de Cannes 2017, son long-troisième métrage « La Belle et la Meute » a remporté le Prix de la meilleure création sonore.

Sorti en 2016, son second long-métrage documentaire « Zeineb n'aime pas la neige », coproduction tuniso-française, a remporté, la même année, le Tanit d'or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Son quatrième long-métrage, « L'Homme qui a vendu sa peau » (The man who Sold His Skin), est une coproduction internationale qui associe plusieurs autres partenaires occidentaux, dans la coproduction et la distribution. Après avoir été présenté dans la section Orizzonti de la Mostra de Venise en 2020, cette fiction a fait sa première tunisienne aux JCC 2020.

« L'Homme qui a vendu sa peau » est le premier film tunisien nommé à l'Oscar du meilleur film international. Il avait été retenu dans la short list des 15 films en course pour l'Oscar du meilleur film international des 93èmes Academy Awards.

Ben Hania avait présidé le Jury de la Semaine de la Critique en 2022, qui est une section dédiée aux premiers et seconds films. La réalisatrice et scénariste était également au jury des courts métrages et du concours des films d'écoles de la Cinéfondation au festival de Cannes 2021.

Les filles d'Olfa est un long-métrage documentaire (100') qui avait bénéficié d'une aide à la production (40 000 Ꞓ) du Fonds Image de la Francophonie. Ce dernier présente « un documentaire de création, à la lisière de la fiction, qui couvre - à travers le point de vu de Hind Sabri - 10 ans du vécu turbulent et agité d'Olfa : une mère tunisienne quadragénaire, femme de ménage issue d'un milieu pauvre, qui a vu ses deux filles adolescentes se radicaliser, fuguer, rejoindre l'organisation terroriste Daesh en Libye et y être incarcérées suite à une attaque américaine. Ces 10 ans de vécu (de 2010 à 2020), chargés de rebondissements improbables, de souvenirs douloureux, de déni, de culpabilité et de peur. Olfa devient du jour au lendemain un personnage médiatique à lyncher sur la place public : elle a donné naissance à des monstres. Olfa va tout faire pour extrader ses filles, afin qu'elles soient jugées en Tunisie. »

Rappelons qu'un autre film tunisien sera présenté en marge du festival de Cannes. Il s'agit d'un projet de film, «Le Procès de Leila» de Charlie Kouka, qui figure parmi les dix projets sélectionnés à la 15e session de La Fabrique Cinéma de l'Institut français. Ce programme est conçu en étroite relation avec le Festival de Cannes et le Marché du film. Pendant le festival, les dix réalisateurs seront invités pour développer leur 1er ou 2e long-métrage, accompagnés de leur producteur.

Le Procès de Leila est le premier long-métrage de Charlie Kouka. Il est produit par Cyrine Sellami (Nomadis Images). La Tunisienne Dora Bouchoucha, fondatrice de Nomadis Images, a été nommée marraine de l'édition 2023 de La Fabrique Cinéma.

La cérémonie d'ouverture du festival de Cannes sera retransmise en direct sur France Télévisions et Brut. Jeanne du Barry, réalisé de Maïwenn avec Johnny Depp, fera l'ouverture du 76e Festival de Cannes et sera présenté en avant-première mondiale.

Voici la liste des 19 films en compétition officielle :

JEANNE DU BARRY de MAÏWENN - Film d'ouverture Hors Compétition

CLUB ZERO de Jessica HAUSNER

THE ZONE OF INTEREST de Jonathan GLAZER

FALLEN LEAVES de Aki KAURISMAKI

LES FILLES D'OLFA de Kaouther BEN HANIA

ASTEROID CITY de Wes ANDERSON

ANATOMIE D'UNE CHUTE de Justine TRIET

MONSTER de KORE-EDA Hirokazu

IL SOL DELL'AVVENIRE de Nanni MORETTI

L'ÉTÉ DERNIER de Catherine BREILLAT

KURU OTLAR USTUNE de Nuri Bilge CEYLAN

(LES HERBES SÈCHES)

LA CHIMERA de Alice ROHRWACHER

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de TRAN Anh Hun

RAPITO de Marco BELLOCCHIO

MAY DECEMBER de Todd HAYNES

JEUNESSE de WANG Bing

THE OLD OAK de Ken LOACH

BANEL E ADAMA de Ramata-Toulaye SY | 1er film

PERFECT DAYS de Wim WENDERS

FIREBRAND de Karim AÏNOUZ