Sénégal: Foot - Sadio Mané, une bagarre, symbole d'une frustration latente ?

Une bagarre a éclaté entre le joueur sénégalais Sadio Mané et son coéquipier du Bayern Leroy Sané après le match face à Manchester City mardi 11 avril. Et si cet incident confirmait l'impression laissée ces derniers temps sur les pelouses par le champion d'Afrique ? Une grosse frustration depuis sa blessure en novembre, son absence à la Coupe du monde et son retard à retrouver son meilleur niveau.

La frustration transpirait ces derniers temps à presque chacune de ses apparitions sur la pelouse. Et mardi, elle s'est sans doute matérialisée sous la forme d'un coup de poing asséné à son coéquipier Leroy Sané quelques minutes après la défaite (3-0) du Bayern face à Manchester City en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Ce coup de sang est loin de ressembler à l'ancien joueur de Liverpool, récompensé lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, du prix Socrates pour son engagement dans des projets sociétaux et caritatifs. Son « casier » ne mentionne, non plus, aucun acte de cet ordre depuis le début de sa carrière professionnelle à Metz il y a plus de dix ans.

Long séjour sur banc

Alors comment expliquer ce coup qui a « laissé des traces sur le visage de Leroy Sané ? ». Il faut sans doute remonter au mois de novembre dernier et cette blessure qui le priva de la Coupe du monde 2022. Dernier tireur lors de la séance de tirs-au-but qui sacra le Sénégal pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique, Sadio Mané rêvait de conduire son pays vers de nouveaux exploits au Qatar. Cette blessure mit fin à son ambition et la déception était d'autant plus grande que le numéro 10 des Lions pouvait s'interroger sur l'opportunité de disputer un nouveau Mondial alors qu'il vient de fêter ses 31 ans.

Si la période de convalescence et de guérison s'est bien passée, le retour sur les pelouses l'a été beaucoup moins. Mané est revenu, mais doit pour se contenter du banc des remplaçants. Julian Nagelsmann, l'ex-entraîneur du Bayern ne le titularise pas pendant les quatre matches qui suivent son retour en championnat et ne le fait jouer que huit minutes lors du huitième de finale retour face au PSG. Une altercation aurait même éclaté entre le technicien et le joueur après cette rencontre.

À son arrivée, le nouveau coach du Bayern, Thomas Tuchel, le laisse également sur le banc, notamment lors du « Klassiker » contre Dortmund en championnat et mardi face à Manchester City, contre lequel Mané a pourtant déjà inscrit dix buts lorsqu'il évoluait en Angleterre.

Suspendu jusqu'à nouvel ordre

Des situations qui ont de quoi nourrir la frustration du joueur le mieux payé du Bayern et du championnat d'Allemagne et qui court derrière un but depuis le 29 octobre dernier.

Suffisant pour que Sadio Mané manifeste vivement la frustration accumulée depuis des mois aux vestiaires après la rencontre face à City ?

Pour le moment, le club bavarois a décidé de suspendre le Sénégalais jusqu'à nouvel ordre ce jeudi 13 avril. Il n'est pas dans le groupe du Bayern qui fera face à Hoffenheim samedi pour la 28e journée de la Bundesliga. Le joueur devra aussi payer une lourde amende en guise de sanction, selon le journal Bild. Le dernier souci de Mané actuellement.