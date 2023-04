Afrique du Nord: Foot / Coupe de Tunisie - L'Espérance bat le S.Tunisien et se qualifie pour une finale inédite face à l'O.Béja

TUNIS — L'Espérance de Tunis s'est qualifiée pour la finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023 "édition Hédi Chaker" grâce à sa victoire face au Stade Tunisien (3-2), lors de la deuxième demi-finale disputée jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les sang et or affronteront l'Olympique Béja, dans une finale inédite entre les deux équipes prévue le 27 ou 28 mai au stade Mhiri à Sfax. Les Béjaois avaient éliminé mercredi le Club Africain (3-2 aux tirs au but), le match s'étant terminé sur un nul vierge au terme du temps réglementaire.

Ce derby tunisois a été marqué par une excellente première période où tout a été fait, après un chassé-croisé intense remporté par les espérantistes 3-2, et une deuxième mi-temps bien gérée par les sang et or pour l'emporter finalement et se qualifier pour leur 26e finale de coupe dont ils ont remporté 15 éditions.

Les sang et or ont cueilli à froid leur adversaire dès la première minute du jeu grâce à un but de Mohamed Ali Ben Romdhane. Dix minutes plus tard, les Stadistes ont égalisé sur penalty validé par l'arbitre algérien Lotfi Boukouessa, après avoir eu recours à la VAR, et transformé par Oussama Sehili (13e).

Les protégés de Nabil Maaloul sont ensuite revenus à la charge pour inscrire deux buts de suite par Riadh Benayad sur une puissante frappe des 25 mètres (16e) et par Hamdou El Houni (27e).

Mais la chance a encore souri aux protégés de Hammadi Daou après le recours de nouveau à la VAR pour valider un deuxième penalty bien transformé par le même Oussama Sehili (44e).

Les deux équipes n'ont pas connu la même réussite offensive en seconde période, se contentant de quelques occasions de part et d'autre, sans pour autant changer le score du match (3-2).

Rappelons que la dernière finale disputée par l'Espérance de Tunis remonte à 2020 (perdue face à l'US Monastir 2-0) et par l'O. Béja à 2010 (remporté par l'O. Béja face au CS Sfaxien 1-0).