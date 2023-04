Afrique: Laghouat - Une quinzaine de troupes au 9e Festival international du chant spirituel 'Samâa'

LAGHOUAT — Quatorze (14) troupes arabes et étrangères prennent part à la 9ème édition du Festival international du chant spirituel "Samâa", ouvert, la soirée du mercredi à la maison de la culture "Tekhi Abdallah Benkeriou" de Laghouat, en l'honneur à titre posthume à Sidi Cheikh Bel-Abbes Ahmed Tidjani.

Placée cette année sous le signe "Mélodies d'Algérie, appel à tolérance et spiritualité", cette manifestation regroupe des troupes représentant la Palestine, République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Libye, Tunisie, Turquie, Albanie, Egypte, Ouzbékistan, le Yémen, et d'autres troupes issues de différentes wilayas du pays, ont indiqué les organisateurs.

S'exprimant en ouverture de cette manifestation (12-15 avril), le chef de cabinet du ministère de la Culture et des Arts, Mohamed Sidi Moussa, a souligné que "la wilaya de Laghouat à la longue histoire, riche en ses personnalités vénérées est digne d'accueil de ce festival spirituel", ajoutant qu' "attribuer le nom du cheikh Bel-Abbes Ahmed Tidjani à cette édition traduit la place qu'incarne ce vénéré cheikh de renom national et international de par sa contribution à la propagation de l'Islam en Afrique".

Le commissaire du festival, Ahmed Benseghir, a, de son coté, indiqué que les soirées de ce Festival de chants religieux et spirituels seront animées, au niveau de la maison de la culture précité de Laghouat et en activités de proximité au niveau des communes de Hassi-R'mel et d'Aflou, par quatre troupes locales.

Le programme prévoit, outre les soirées et veillées, des communications et exposés, à animer par une pléiade de chercheurs et universitaires d'institutions universitaires nationales et étrangères, au niveau du centre de recherches en sciences islamiques et civilisations de Laghouat.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle et cultuelle a été amorcée par des spectacles animés par les troupes "Taybia" et "El-Hadhra" de Laghouat, de la Caucase de Kazan (Russie), "El-Bhour" (Libye), "El-Ferda" de Béchar et la troupe "Konia" pour de la musique spirituelle (Turquie).