Sénégal: Bayern Munich - Mané et Sané de retour à l'entraînement après leur violente altercation (Vidéo)

Après leur bagarre qui a suivi le quart de finale aller de Ligue des champions perdu face à Manchester City (3-0), Sadio Mané et Leroy Sané étaient de retour à l'entraînement du Bayern Munich ce jeudi matin. Les deux hommes ont présenté des excuses à leurs coéquipiers.

Ce jeudi matin, une réunion s'est tenue avec les dirigeants du club, à laquelle Leroy Sané et Sadio Mané étaient présents avant l'entraînement.

Le club s'est également entretenu avec la direction de Mané. Une décision pourra être communiquée après l'entraînement d'aujourd'hui. L'attaquant sénégalais aurait reconnu son erreur d'avoir frappé son coéquipier après la défaite à Manchester City (3-0) mardi soir en Ligue des champions.

🚨| Sadio Mané and Leroy Sané have apologised to their team-mates following their altercation in Manchester in Bayern Munich training today. pic.twitter.com/WMBmOLlVVx

Sadio Mane training with his Bayern Munich team-mates 🔴🔵 pic.twitter.com/j62UnZHhqG

Les images de l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané lors de #MCIFCB 👀

Le Sénégalais aurait porté un coup au visage de l'Allemand dans le vestiaire après la rencontre 🫢#UCL pic.twitter.com/6VsC9DK4dt

