Sénégal: Bundesliga - Le Bayern suspend Mané pour « inconduite »

Le club allemand du Bayern Munich vient de suspendre Sadio Mané, après une altercation qui a eu lieu entre la star sénégalaise et son coéquipier allemand, Leroy Sané.

L'info était apparue venant de l'Allemagne que Mané n'a pas bien apprécié quelques propos de Sané. C'était sur le terrain au cours de leur défaite cuisante de 3-0 contre Manchester City mardi à l'Etihad. Cela a conduit à ce que les deux joueurs en viennent aux mains. Deux jours après l'incident, le Bayern réagit, suspendant l'attaquant sénégalais pour un match visiblement.

« Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas retenu dans l'effectif du FC Bayern pour le match à domicile de ce samedi face au 1899 Hoffenheim. Cela est dû à son inconduite après le match de Ligue des champions du Bayern à Manchester City. Mané recevra également une amende. », lit-on dans un communiqué officiel de l'équipe allemande.

Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend.

