Maroc: Plateforme industrielle Tanger Med - 35 nouveaux projets d'un montant de 2,2 MMDH en 2022

La plateforme industrielle de Tanger Med a clôturé l'année 2022 avec 35 nouveaux projets industriels, en hausse de 25% par rapport à une année auparavant.

Selon la newsletter du T4-2022 du groupe Tanger Med, ces projets représentent des investissements privés de 2,2 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 83% en glissement annuel, et 5.000 nouveaux emplois, rapporte la MAP.

Parmi ces nouveaux projets figurent l'équipementier automobile turc Martur Fompak International, spécialisé dans la production d'équipements intérieurs et de sièges automobiles, le Groupe allemand Stahlschmidt International Holding GmbH (SCS), spécialisé dans les composants et les assemblages pour les systèmes de déverrouillage mécanique, International Paper (IP), un des principaux fabricants d'emballages renouvelables à base de fibres et de solutions à base de pâte absorbante, et la société TEXMANIA, dédiée à la fabrication de produits finis du prêt-à-porter à l'export.

A cela s'ajoutent le maître conservateur CUMAREX, qui apporte des solutions agroalimentaires au marché national et international, et la société INDUS Technologies avec une unité de fabrication de produits d'identification pour la numérisation et l'automatisation dans les secteurs de l'automobile, l'aviation, la chimie, l'agroalimentaire, la santé, l'horticulture, les loisirs, les métaux et le pétrole et gaz, entre autres.

Parallèlement, 4 entreprises opérationnelles au sein de la plateforme industrielle ont lancé des projets d'extension de leurs activités en 2022, dont TE Connectivity, leader dans le domaine de la technologie industrielle avec la création d'une nouvelle usine à Tanger Automotive City, la société turque MARTUR FOMPAK, à travers une unité de production de composants des sièges automobiles, et Emirates Automotive Logistics, filiale du groupe Emirati Sharaf avec un nouveau centre logistique dédié à la logistique automobile, note la même source.

Sur le volet de la logistique, 14 nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités dans la zone logistique portuaire de Tanger Med, parmi lesquels figurent des logisticiens tels que ARAMEX avec son hub de distribution vers l'Afrique, la société de transport et de logistique LOGIC OVERSEAS, et des multinationales telles que APTIV, l'équipementier automobile et l'un des leaders mondiaux, et SEBN MAF des usines SEBN et filiale du groupe SUMITOMO.

Par ailleurs, le volume d'affaires provenant des zones d'activité de Tanger Med s'est élevé à 133 MMDH en 2022, en progression de 45% par rapport à 2021. Le secteur automobile a enregistré un volume d'affaires de 95 MMDH, en évolution de 53% par rapport à 2021, relève la même source, notant que cette progression significative s'explique par le démarrage de nouveaux projets dans la zone d'activité "Tanger Automotive City".

Le volume d'affaires des autres secteurs industriels, notamment du textile et de l'aéronautique, s'est élevé à 11 MMDH, en hausse de 10% par rapport à 2021, tandis que celui de la logistique a atteint 27 MMDH (+29%).

La plateforme industrielle de Tanger Med a enregistré également une évolution importante de 16% des flux logistiques créés (incluant camions TIR et conteneurs). Ces flux s'établissent à 481.687 unités en 2022 (contre 413.905 unités en 2021) sur l'ensemble des zones d'activités de la plateforme industrielle Tanger Med.

Il est à noter que la plateforme industrielle Tanger Med compte, à ce jour, un total de 1.200 entreprises et 100.000 emplois créés.