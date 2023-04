Ile Maurice: Ranch à Grand-Bassin mis sous scellé - Mithun Choolun réclame d'accéder à ses animaux

Il avait été arrêté pour blanchiment d'argent dans l'affaire Franklin et a retrouvé la liberté conditionnelle le 4 avril. À sa sortie du tribunal de Bambous, Shaan Kumar Choolun, alias Mithun, président de The Eco Deer Park Association, avait fait un appel pour qu'il puisse avoir accès au terrain qui se situe dans la région de Grand-Bassin et qui a été mis sous scellé. Il affirme qu'aucun acte illégal n'a été commis sur le lopin de terre qui abrite plusieurs centaines d'animaux.

«Mo'nn aprann zot finn ferm mo térin. Éna 300 serf ek 100 fan ladan. Dernié fwa mo'nn konté, ti éna 100 fan. Zot finn ferm li, pa koné ki pé arivé. Mo éna pwason ek kanar. Mo ti kontan pou régagn mo térin. Nanyé ilégal pann fer ladan. Franklin péna nanyé ladan. Bann zanimo pé res san manzé», avait-il dit après sa libération.

Ainsi, ce mardi 11 avril, Shaan Kumar Choolun, qui réside Au Morne, a déposé une Precautionary Measure au poste de police de Grand-Bassin, en présence de son homme de loi, Me Yash Bhadain. Shaan Kumar Choolun a expliqué aux enquêteurs qu'il prendra possession du terrain car il n'a reçu aucune ordonnance du tribunal pour quitter les lieux. Il a relaté à la police qu'il est le propriétaire d'Eco Deer Park Association, à qui le terrain est loué par le ministère de l'Agro-industrie pour la période du 30 juillet 2021 jusqu'au 29 juillet 2028 et qui comprend une superficie de 251 hectares.

Il explique avoir servi une notice au ministère de l'Agro-industrie, qui n'avait pas le droit d'enforcer le cadenas sécurisant l'entrée principale de sa propriété avec le département Forestry et la SMF, qui, selon lui, est une infraction en son absence. Il relate avoir payé Rs 366 000 comme loyer et que le ministère a agi dans l'illégalité.

À noter que le bail du State Land Dayot & Mangin a été résilié et qu'une notice de résiliation avait été servie mardi 7 mars. Les occupants du terrain avaient 48 heures pour évacuer les lieux. Un arpenteur du service des Bois et Forêts s'était rendu sur place le jeudi 9 mars et avait déposé une Precautionary Measure au poste de police de Grand-Bassin. Shaan Kumar Choolun avait été arrêté le 3 mars. Mais il souhaite avoir accès au terrain, où il dit avoir ses effets personnels.