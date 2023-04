Ile Maurice: #CopperGate - Sherry Singh répond à ces détracteurs et promet des actions en temps et lieu

Le cuivre semble ne pas lâcher l'ancien CEO de Mauritius Telecom. Sherry Singh est sous les feux des projecteurs récemment après une descente de la Special Striking Team (SST) dans une compagnie à La Tour Koenig pour la saisie de cuivre, mais aussi diverses informations de Rajen Valayden dévoilées sur les ondes de Top FM dont des images filmées par un drone de la maison de Sherry Singh

Au Bout du monde. Lassé des critiques, Sherry Singh a tenu une conférence de presse hier à son bureau à Port-Louis pour clarifier les choses et annoncer des actions prochainement.

Sherry Singh a rappelé que les premières attaques du CopperGate ont démarré en 2019 après la parution d'une vidéo de Top FM intitulée SherryGate. Il a refait l'historique de ses attaques rappelant aussi que l'avocat Akil Bissessur l'avait aussi attaqué et qu'il avait fait une déposition à la police. Aujourd'hui, il explique qu'il vient de l'avant pour sauver sa réputation face à des attaques multiples. Il nie d'entrée un article de presse faisant état de 200 milliards de roupies de cuivre. «On avait décidé de remplacer les câbles téléphoniques datant de 25 ans de cela, car ils étaient endommagés» relate Sherry Singh. Il raconte qu'en 2018, le remplacement des câbles par des cuivres avait démarré bien que des vols de câbles avaient été enregistrés. «En 2019, l'officier de finance de Mauritius Telecom avait écrit une lettre pour obtenir du cuivre. Nou ti avoy tou bann konpani ki deal parmi Smackjet, Samlo, Tradeway Ltd. Mo ti gagn enn call depi enn dîmounn dan gouvernman ti demann mwa Kifer pa invit enn lot konpani ki ena licence transpor».

Sherry Singh reconnaît avoir enlevé les publicités de Top FM

Sherry Singh se dit touché de voir la politique prendre une tournure accablante avec des attaques. Il s'en est pris avant tout à Top FM.«Mo rapel avan mo ti gagn instriksion depi PMO pou retir tou piblisite Telecom depi lot Top FM. Depi sa mo panse mr Caunhye finn ankoler» relate Sherry Singh. Il a dû faire face à une question de la presse sur cette manoeuvre injuste, car retirer les publicités d'une plate-forme médiatique affecte les chiffres d'affaires de la compagnie ayant un impact direct sur le salaire des employés, dont les journalistes. Sherry Singh a expliqué que ce sujet pourrait être le thème d'un autre débat. «Mo ti dan sistem la monn gagn instriksion monn swiv. Swa ou swiv instriksion la swa ou kit sistem la». Il a aussi ajouté qu'il avait déjà poursuivi Top FM en 2019 pour diffamation et a expliqué que les images drones diffusés dans l'émission Radar Lepep de sa maison à Au Bout Du Monde était illégales. Concernant Rajen Valayden, Sherry Singh explique qu'il avait travaillé à Mauritius Telecom. «So madam osi ti pe travay MT e ti gagn transfer. Rajen pa ti dakor e ti pe fer tou so madam revinn travay isi. Li ti fer mwa enn let e monn fer so madan retourne».

Sherry Singh dit aussi ne pas comprendre les attaques de Akil Bissessur pour qui il avait eu de la compassion lorsque ce dernier avait eu ses démêlés avec la Striking Team. «En même temps qu'il avait à faire face à cette affaire, la plainte de diffamation logée contre lui allait être débattue en cour. Je l'ai retiré par élégance me disant qu'il avait déjà suffisamment de problèmes comme ça. Mo pa konpran so lamour pou mwa». Il explique que Lakwizinn tente de nuir à sa réputation craignant l'ampleur de One Moris et rajoute qu'un van de couleur marron appartenant à la Special Striking Team voulait entrer dans sa demeure pour faire des photos. «Je ne vais pas me laisser intimider par de telles attaques, car je suis dispensable, mais One Moris sera toujours là quoi qu'il arrive.»

Sherry Singh explique aussi qu'il a refusé le débat face à Rajen Valayden sur Top FM expliquant qu'il aurait accepté le débat sur une autre plate-forme médiatique neutre et ne dit pas non à l'idée que cela se tienne à l'express dépendant des invités présents. Il ajoute que ses sources de financement sont légales et exprime un manque de confiance dans les institutions.

Retrouvez l'integralite de la conference de presse de Sherry Singh.