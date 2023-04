Congo-Kinshasa: Ituri - Hausse des prix de denrées à Mungwalu à la suite de la suspension du trafic vers Iga Barrière

Les prix des produits de première nécessité ont doublé voire triplé, depuis environ trois semaines, dans une dizaine de localités minières dans la région de Mungwalu, territoire de Djugu (Ituri).

D'après les sources locales, cette situation est la conséquence de la suspension depuis plus d'un mois, du trafic sur le tronçon routier Iga Barrière-Mungwalu à la suite des exactions des miliciens de la CODECO.

Selon des sources locales, les stocks de marchandises dans des magasins et boutiques sont presque épuisés.

Ce qui a pour conséquence la spéculation sur les prix de produits de première nécessité. Ces prix ont doublé voire triplé.

Selon le bourgmestre de la commune de Mungwalu, Jean Pierre Bikilisende, « un sac de riz de 25 kilos est passé de 50 000 à 100 000 franc congolais, une bouteille d'eau qui coutait 2000 franc congolais se vend actuellement à 5 000 franc congolais ».

Il estime que si rien n'est fait dans l'urgence, la situation sera pire dans plusieurs localités minières du territoire de Djugu.

« En tout cas, il n'y a plus de trafic entre Iga Barriere et Mungwalu. Ça fait deux semaines qu'on est plus ravitaillé. Le peu de stocks que nous avions ici est en train de s'épuiser. Naturellement quand le stock devient de plus en plus en rare, la denrée devient de plus en plus chère. C'est ce que nous observons. Depuis deux semaines et demie, sans trafic, sans ravitaillement, c'est un problème », a expliqué le bourgmestre de Mungwalu.

Les acteurs de la société civile et les transporteurs se sont réunis mercredi dernier à Bunia pour évaluer les conséquences de la suspension du trafic sur ce tronçon. Ils espèrent que le gouvernement provincial de l'Ituri, interpellé, mettra tout en oeuvre pour un retour à la normal sur cette route.

L'activisme de ces miliciens a déjà couté la vie à environ 20 personnes, usagers de cette route.

Depuis la prise d'otage suivie du meurtre de 17 passagers d'un véhicule, il y a un mois ; puis le meurtre de deux chauffeurs de taxi, la semaine dernière à Bambou, à 35 Km au Nord de Bunia, aucun véhicule n'entre, ni ne sort de Mungwalu.