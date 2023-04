Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Plus de 560 cas de choléra et 23 décès enregistrés dans plusieurs zones de santé, en 6 mois

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort sur plus de 560 atteintes de choléra, depuis octobre dernier, dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga.

Le ministre provincial de la santé au Haut-Katanga, Joseph Sambi a livré ces statistiques, ce jeudi 13 avril à Radio Okapi.

« L'épidémie dans l'axe Kambove-Likasi a été maitrisée avec la politique de quadrillage. On a donné les intrants mais il y a la zone de santé de Mufunga dans le territoire de Mitwaba qui a eu à notifier le cas puis c'était le tour de Kasenga et puis Kashobwe dans l'axe Nkole et Kilwa mais, pas Kilwa centre mais en périphérie jusque Pweto », a-t-il expliqué.

Joseph Sambi a précisé que la prise en charge et la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène se font déjà sur le terrain pour stopper la propagation de cette épidémie.

Il a assuré que le gouvernement provincial intervient avec l'OMS dans au moins 7 zones de santé où sévit l'épidémie de choléra.

« C'est plus l'axe Luapula-Moero la zone lacustre puisque les gens prennent l'eau de la rivière ou l'eau du lac, en amont c'est infecté puisque dans le camp de pêche, ils font les selles en brousse ou alors dans les cours d'eau et c'est une maladie comme on dit de mains sales qui est devenue presque endémique. Mais il y a beaucoup d'efforts dans le sens d'éradiquer cette maladie », a souligné le ministre provincial de la santé.