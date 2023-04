Seychelles: Les Seychelle pays a un faible risque pour les OBNL finançant des activités terroristes

Selon un rapport national d'évaluation des risques, les Seychelles présentent un faible risque que les organisations à but non lucratif (OBNL) soient utilisées pour financer des activités terroristes.

Cela a été décrit lors d'un atelier de validation de la première ébauche du rapport sur les risques inhérents mercredi à l'hôtel Eden Bleu.

Les organisations à but non lucratif sont des groupes créés dans un but particulier et les fonds qu'ils reçoivent sont utilisés au profit de la société. Dans le cadre de la Citizenship Engagement Platform Seychelles (CEPS), il s'agit notamment d'associations, de fédérations et de fondations.

Le directeur général du CEPS, Alvin Laurence, a déclaré que "maintenant que nous avons ce résultat, qui montre que les Seychelles ont un risque très faible, cela nous permettra de voir comment nous pouvons y faire face. Le plus important est de savoir comment nous allons maintenir le risque le plus faible possible afin que nous restions toujours l'un de ces pays qui présentent le risque minimum de financement du terrorisme."

M. Laurence a ajouté que cela signifie que certaines lois devront être révisées et que de nouvelles politiques devront être mises en place.

"Lorsque nous disons que le risque est faible, nous disons qu'il est possible que cela se produise. Nous devons modifier certaines lois et politiques car il y a certains domaines qui n'étaient pas couverts. Avant, une personne n'avait qu'à signer et convenir qu'ils font partie d'un comité. Maintenant, ils doivent fournir plus d'informations sur le travail qu'ils font, et leur source de financement afin que demain, si une personne présente une allégation contre la personne, cette dernière puisse apporter des preuves », a ajouté le Directeur Général.

L'évaluation nationale des risques pour les organisations à but non lucratif (OBNL) a été lancée l'année dernière et l'atelier s'inscrit dans la continuité d'une série d'engagements consultatifs entrepris pour comprendre les risques posés au secteur.

Le Groupe d'action financière (GAFI) définit les normes que les pays sont tenus de mettre en oeuvre pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En vertu de la recommandation 8 du GAFI, qui appelle à une approche fondée sur les risques pour la supervision du secteur des OBNL, les Seychelles sont actuellement notées non conformes.

Organisé conjointement par les autorités compétentes des Seychelles et la Facilité mondiale AML/CFT de l'UE, l'atelier a réuni des participants d'OBNL, du secteur financier et du gouvernement, entre autres, pour valider les informations reçues.

Un membre du comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) et le directeur de la Cellule de renseignement financier (FIU), Richard Rampal, a déclaré : « Maintenant, nous devons partager ce qui a été trouvé et faire tout ajustement nécessaire."

Il a ajouté que « nous devrons maintenant identifier les facteurs d'atténuation que nous devons mettre en place. Dans tous les environnements dans lesquels nous opérons, il y a des risques et nous ne pouvons pas les éliminer complètement mais l'important est de mettre en place des mesures qui permettront de réduire ces risques, en faisant de notre mieux pour s'assurer que nos OBNL ne sont pas utilisés à mauvais escient pour de telles activités."

Le rapport devrait être finalisé dans les deux prochains mois.

"Avant d'entrer dans le troisième cycle d'évaluation, nous devons avoir résolu toutes les lacunes techniques - liées principalement aux lois et aux politiques - en veillant à ce que toutes nos lois soient à jour et conformes aux recommandations du GAFI en matière de AML/CFT. La phase suivante sera la mise en oeuvre », a déclaré M. Rampal.

Il a ajouté que la conduite de l'évaluation des risques ne sera pas un exercice ponctuel, car de nouvelles menaces apparaîtront continuellement au fil du temps.

"Pour cette raison, nous recevrons également l'assistance du Fonds mondial de l'UE pour renforcer les capacités nationales dans la conduite des futures évaluations des risques et améliorer le cadre de surveillance des OBNL", a poursuivi M. Rampal.

À l'heure actuelle, un peu plus de 200 OBNL opèrent aux Seychelles.