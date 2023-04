Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants- La Première Dame Dominique Ouattara lance un nouveau programme

Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, la Première Dame, Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi 13 avril 2023 à Abidjan-Cocody, au lancement du programme "Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa" (ENACTE). Rapporte les services officiels confirmée par le Cicg.

C'était en présence de Mesdames Maïmouna Koné et Florence Achi , épouses du Vice-président de la République et du Premier Ministre, de Adama Kamara, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Alain-Richard Donwahi, président du Conseil régional de la Nawa, SE Mme Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Côte d'Ivoire et de Léo Trembley, représentant de SEMme Anne Lugon-Moulin, ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire.

Le programme ENACTE vise à promouvoir les droits de tous les enfants et adolescents dans la région de la Nawa à travers l'accès à l'éducation et aux services sociaux de base, en les protégeant contre la violence et l'exploitation et en offrant aux jeunes en âge de travailler ainsi qu'à leurs parents, des opportunités de travail décent.

Ce programme, initié conjointement par l'UNICEF, l’OIT et l'OIM, bénéficie d'un co-financement de l'Union européenne et de la Suisse à près de 5,4 milliards de Fcfa jusqu'en 2026. Dominique Ouattara, par ailleurs, présidente du Comité national de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns), a affirmé son adhésion à ce programme dans la Nawa, une grande région productrice de cacao où le risque de travail des enfants est très élevé.

Cette initiative, a souligné la Première Dame, vient appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'Etat de Côte d'Ivoire et ses partenaires, en accentuant la coordination entre les acteurs déjà engagés dans la lutte contre le travail des enfants, en vue d'obtenir de meilleurs résultats. « Ce programme contribuera à la mise en œuvre du plan d'action et de la stratégie nationale du cacao durable », a-t-elle fait savoir.

Le ministre Adama Kamara a indiqué que l’engagement de notre pays à éradiquer le travail des enfants impulsé par le Président de la République, Alassane Ouattara, n’est plus à démontrer. Il a rappelé que depuis 2011, le Chef de l’Etat a inscrit la lutte contre le travail des enfants au rang de priorité de l’action gouvernementale. Non sans formuler le vœu que le programme ENACTE renforce les structures et les actions mises en place par l’Etat pour lutter contre ce phénomène.