Maroc: Habib El Malki s'entretient avec le président du Sénat canadien

Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a eu des entretiens, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat canadien, George F. Furey, en présence de l'ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart et des membres du Sénat.

Cette rencontre avait pour but d'échanger les expériences et de s'entretenir autour des perspectives de partenariat et de coopération entre le Royaume du Maroc et le Canada dans les domaines de l'éducation, la formation et la recherche scientifique, indique le Conseil dans un communiqué.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont relevé la profondeur et la fermeté des liens unissant les deux pays dans les différents domaines, notamment l'éducation, la formation et la recherche scientifique, affichant leur volonté de renforcer le partenariat et la coopération dans les domaines d'intérêt commun, d'autant que le CSEFRS entretient un partenariat solide avec le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) au Québec, qui a donné lieu à de nombreux programmes.

L'accent a été mis sur l'impératif de hisser le partenariat et la coopération entre les deux pays au plus haut niveau, compte tenu des défis auxquels fait face l'éducation partout dans le monde et des efforts qu'il faut mobiliser pour l'avenir de ce secteur vital, de manière à répondre aux attentes des générations futures en matière de recherche scientifique relative à l'intelligence artificielle et la cyber sécurité, entre autres.

Par ailleurs, Habib El Malki s'est attardé sur l'expérience canadienne de gestion du multilinguisme dans le domaine de l'enseignement, tout en préservant l'identité et la spécificité culturelle du pays, appelant à en tirer profit, vu la grande importance de cette question dans le système pédagogique national.