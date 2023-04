Maroc: Plaidoyer pour la valorisation du théâtre hassani

Les participants à un colloque, organisé lundi soir à Tan-Tan dans le cadre des activités de la première édition du Festival des arts du théâtre à Oued Noun (9-12 avril), ont souligné l'importance de valoriser et de développer l'expérience du théâtre hassani.

Des chercheurs et critiques ont insisté sur la nécessité d'apprécier et de développer l'expérience du théâtre hassani et son ouverture à différentes expériences théâtrales, tout en mettant en exergue les spécificités du théâtre hassani, représenté par le dialecte et les costumes du Sahara.

Ils ont noté que ce colloque est l'occasion de découvrir les problématiques du théâtre hassani et les voies de son interaction avec les autres expériences théâtrales afin de le faire progresser et d'élever la qualité des productions théâtrales, relevant que la Constitution de 2011 insiste sur la préservation du patrimoine culturel hassani et considère le hassani comme l'un des affluents de la culture marocaine.

Les participants ont appelé les institutions académiques et les centres de recherche à accorder l'intérêt à l'expérience du théâtre hassani et à encourager les étudiants à faire des recherches sur le théâtre au Sahara selon des méthodes et des visions modernes.

Dans ce contexte, Ghala Bouzid, critique et chercheur sur le folklore hassani, a déclaré à la chaîne d'information M24 de la MAP que le théâtre hassani commence à se faire une place sur la carte du théâtre marocain, ajoutant que la culture hassanie a produit des formes pré-théâtrales telles que le conte populaire et les danses folkloriques hassanies.

De son côté, Hassan Khar, réalisateur et membre de la Commission régionale des droits de l'Homme à Guelmim-Oued Noun, a indiqué que le Conseil national des droits de l'Homme apporte son soutien à la culture aux niveaux national et local, notamment les festivals de Dakhla et d'Agadir du théâtre hassani.

Le 1er Festival des arts du théâtre d'Oued Noun s'était ouvert dimanche sous le signe "Le théâtre hassani, levier du développement".

Cette manifestation, organisée à l'initiative de l'Association des arts de Tan-Tan, vise à contribuer à l'animation culturelle et à enrichir la vie théâtrale dans la ville de Tan-Tan, à diffuser la culture artistique et à faire du théâtre un levier de créativité et de développement.