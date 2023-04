Ile Maurice: La Bourse clôture la semaine en baisse

Le marché boursier local a évolué dans un environnement volatil durant la semaine. Le SEMDEX a clôturé la semaine à 1954,27 points, enregistrant une légère baisse de 0,17 %.

Le SEMTRI a, pour sa part, perdu 9,96 points pour terminer la séance d'hier à 8036,63 points. Le SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mardi à 355,72 points. À la clôture du marché d'hier, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 309,8 milliards.

Des transactions totalisant Rs 232,4 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur: MCB Group Limited, Harel Mallac Ltd, MCB Group Limited (Pref), CM Structured Products (2) Ltd et Gamma Civic Ltd, soit Rs 99,9 millions, Rs 39,2 millions, Rs17,8 millions, Rs 15,3 millions et Rs 10,3 millions respectivement. Sur les 60 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 32 sont demeurés stables et 15 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Harel Mallac Ltd (+43,59 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (+6,27 %), United Basalt Products Ltd (+4,26 %), Swan General Ltd (+3,37 %) et Phoenix Beverages Ltd (+1,92 %). Les plus fortes baisses concernent: Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-9,09 %), BlueLife Limited (-5,08 %), BMH Ltd (-4,35 %), Terra Mauricia Ltd (-4,17 %) et Omnicane Ltd (-4,15 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 13,75 % à 19,50 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.