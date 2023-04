Ile Maurice: Bambous Riding Club - Pas de maltraitance observée mais trois chevaux «en piteux état»

Les images montrant des chevaux à la retraite qui souffrent apparemment de malnutrition au Bambous Riding Club ont choqué plus d'un depuis le début de cette semaine. Ainsi, mardi, des officiers de la Horse Racing Division (HRD), accompagnés d'une vétérinaire, Marie Claire Domaingue, et la police des jeux ont été dépêchés sur les lieux pour un constat. Trois des 11 chevaux sont dans un sale état.

La Dr Marie Claire Domaingue a soumis son rapport, hier. Selon un communiqué émis par la HRD dans l'après-midi, ils ont découvert au Bambous Riding Club, lors d'une visite mardi, 11 chevaux dans des écuries propres. Huit des 11 chevaux étaient dans de «bonnes conditions». Tandis que trois étaient dans un état déplorable. Il s'agit de trois chevaux à la retraite, Lagacio, Alssakhra et Black Indy. Toutefois, après enquête, la Dr Domaingue a pu établir que son collègue, le Dr Henry, avait déjà été contacté concernant l'état de ces chevaux.

De plus, la HRD a convoqué le propriétaire du centre privé afin d'établir les faits entourant cette affaire et de déterminer par la suite toute action, si nécessaire. Une copie du rapport a été également transmise à la division des services vétérinaires du ministère de l'Agro-industrie. Nous avons pu entrer en contact avec un responsable du Bambous Riding Club. Il nous a expliqué que le club privé est géré par «quelques amis» qui partagent tous une passion pour ces animaux. L'un d'eux a bien voulu nous parler mais sous couvert de l'anonymat. Il a même accepté de nous montrer les chevaux par appel vidéo. «Je ne comprends pas comment on peut dire qu'il y a eu maltraitance. Cela n'a jamais été le cas. Tous les chevaux sont pris en charge comme il se doit. Dans le respect et la dignité. J'invite tous ceux qui veulent venir les voir, de le faire. Ou pé trouvé ek ou lizié ou mem sa bann séval-la dan bien isi.»

Il indique que seul Lagacio est malade. «Il a eu des vers et a arrêté de manger. Mais nous avons pris les actions nécessaires et Lagacio est actuellement sous traitement. Il ne meurt pas de faim ou de malnutrition comme veulent le faire croire certains. D'ailleurs, en vrai, il n'est pas aussi maigre que sur les photos qui circulent. Nous avons même accueilli des chevaux à la retraite et blessés. Nous leur donnons les soins nécessaires.»

Il a eu des vers

Nous avons pu constater, grâce à l'appel vidéo, que Lagacio était un peu maigre, mais Notre interlocuteur explique que c'est parce qu'il a eu des vers. Il nous a montré les huit autres chevaux qui paraissaient en bonne santé. Aucun signe de maltraitance. L'un des chevaux porte une blessure à la patte. Il est en traitement. Les boxes sont bien entretenus, le lieu est très propre, des personnes s'activaient à nettoyer.

Notre interlocuteur explique qu'il donnera sa version s'il est convoqué de nouveau mais, hier, il s'était déjà expliqué sur le cas de Lagacio. Il avance aussi que ses amis et lui dépensent leur propre argent pour l'entretien et la nourriture de tous les chevaux. «Les chevaux sont âgés de cinq à dix ans et sont tous à la retraite.»

Que deviennent les coursiers ?

Après le Champ-de-Mars, les chevaux à la retraite sont dirigés vers des centres privés et peuvent même se retrouver chez des particuliers. Sous le MTC, il y avait le «Retired Horse Committee» qui faisait le suivi de ces chevaux. Toute personne souhaitant prendre un cheval à la retraite pouvait soumettre une demande. Il y avait un formulaire à remplir et plusieurs critères à respecter. «Ti bien défini ek ti mem éna bann vizit sirpriz pou gété si bann séval-la inn al dan bien vrémem. Mais avec la fin du MTC, il n'en est rien maintenant. Il n'y a aucun cadre en ce moment», explique un particulier. Avec la fermeture de quelques écuries, les chevaux «compétitifs» ont, eux, été vendus à d'autres écuries. Le coût pour nourrir et entretenir un cheval à la retraite peut varier de Rs 12 000 à Rs 15 000 par mois, voire plus.