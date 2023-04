Algérie: La famille de la presse consciente de son rôle sensible dans la promotion de la véritable image de l'Algérie

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, jeudi, que la loi organique sur l'information était un acquis à même d'assurer plus de professionnalisme à la famille de la presse, consciente du rôle sensible qui lui incombe dans la promotion de la véritable image de l'Algérie, notamment à l'étranger, particulièrement à la lumière des développements survenant au double plan régional et international.

"Nous avons veillé à ce que la loi organique sur l'information soit un jalon supplémentaire qui renforce les acquis réalisés et confère davantage de professionnalisme à la famille de la presse, d'ailleurs consciente de son rôle sensible dans la promotion de la véritable image de l'Algérie à l'étranger, notamment à la lumière des développements survenant au double plan régional et international", a souligné M. Bouslimani au terme de la séance d'adoption du texte de loi en plénière au Conseil de la nation.

Rappelant que "les efforts participatifs positifs des différents acteurs et parties prenantes ont abouti à l'adoption de cette loi importante dans le cadre de la dynamique de réforme du système juridique national, de manière à réaliser les objectifs de l'Algérie nouvelle avec l'efficacité nécessaire", le ministre a indiqué que le texte de loi vise à "promouvoir le rôle de la presse selon des approches adaptées aux mutations internes et aux évolutions opérées dans le domaine de la communication ".

Et de préciser que ces efforts permettent également de "relever les divers défis, notamment ceux liés aux guerres dites de quatrième génération".

Le ministre a réaffirmé que le gouvernement "s'emploiera à prendre en charge les propositions, préoccupations et recommandations soulevées par le Conseil de la nation, à travers les textes d'application de cette loi organique et des lois régissant l'activité de l'information, tous supports confondus".

Une telle procédure favorise "le professionnalisme en matière de pratique informationnelle, consacre les valeurs de responsabilité et le principe du droit à l'information", a soutenu M. Bouslimani.

Dans une déclaration à la presse au terme de la séance d'adoption, le ministre s'est félicité des efforts déployés par la famille de la presse, citant à ce propos la couverture médiatique professionnelle des rendez-vous et événements internationaux qu'a abrités l'Algérie, à l'instar du Sommet arabe d'Alger.

En réponse à une question sur la "réserve" émise par la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation, sur l'article 22 de la loi organique sur l'information, il a affirmé que "le gel ou la réserve sont des procédures ordinaires", expliquant que "la réserve en question concerne l'accréditation de la presse étrangère en Algérie".