Cote d'Ivoire: Awards de la sécurité routière et sociale - La 2è édition prévue le 30 juin 2023

La 2è édition des Awards de la sécurité routière et sociale est annoncée pour le 30 juin.

La deuxième édition des "Awards de la sécurité routière et sociale" se tiendra le vendredi 30 juin 2023. C'est l'annonce faite le jeudi 13 avril 2023, à la Maison de la presse d'Abidjan-Plateau à l'occasion de la cérémonie de lancement dudit événement.

Après six années, la deuxième édition des "Awards de la sécurité routière et sociale" aura lieu le vendredi 30 juin 2023 dans un hôtel à Cocody. Avec pour thème : "Promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes", les Awards de la sécurité routière et sociale est une cérémonie de remise de distinctions à l'intention de tous les acteurs du marché des transports, des assurances, de la régulation de la voie publique, de la santé, etc.

"Cette soirée sera organisée pour primer les meilleurs acteurs et initiatives principalement ceux qui ont été justes au cours de chaque année qui s'achève. La sélection des lauréats se fera par un jury expérimenté dans chaque sous-secteur de ce vaste domaine", ", a affirmé Dénis Tokpa , président de l'Ong "Lueur d'Espoir" tout en précisant que la prise en charge post-accident des victimes et leur indemnisation montrent tout intérêt autour du thème.

« inciter les automobilistes à souscrire à une police d'assurance automobile ».

"Nous venons vous demander devant le drame des victimes, une célérité dans les indemnisations", a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a indiqué que les Awards de la sécurité routière et sociale viennent faire la promotion du triptyque innovation, qualité et excellence dans les prestations des acteurs de la sécurité routière. C'est pourquoi à travers cette cérémonie, l'initiateur Dénis Tokpa veut inciter les automobilistes à souscrire à une police d'assurance automobile.

"La Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'Oms, est classée 31è sur 34 pays africains depuis quelques années. (...), en Côte d'Ivoire, les accidents de la route ont occasionné au cours de l'année 2021, 1614 tués et 21 201 blessés. Les usagers vulnérables représentent 61% des décès. Selon les chiffres du ministère des Transports, plus de 60% des accidents de la circulation qui surviennent à Abidjan sont dus à des véhicules particuliers et non à des véhicules de transport en commun. 75% des morts qui surviennent sur les routes à l'intérieur du pays sont des motocyclistes.

Diaby Ibrahima, directeur du Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, a réaffirmé la disponibilité du Haut conseil à soutenir cette initiative qui vise à lutter contre l'incivisme routier. "Nous allons continuer à nous inscrire dans toutes les actions qui seront entreprises afin de nous accompagner à rentabiliser nos affaires", a-t-il rassuré. Notons que cette édition des Awards de la sécurité routière et sociale" est parrainée par le ministre des Transports, Amadou Koné.