Gabon: Le Président de la République et le Premier ministre font le point du programme PIAEPAL

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a échangé ce jour avec une délégation conduite par le Premier ministre, Chef du Gouvernement Monsieur Alain Claude Bilie-By- Nze.

La réhabilitation des voiries urbaines et le programme de canalisation d'eau du Grand Libreville ont été les principaux sujets abordés au cours de cette séance de travail entre le Président de la République et ses hôtes. A cet effet le Premier ministre a fait au Chef de l'Etat un point d'étape sur l'avancement des travaux relatifs au Programme Intégré pour l'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement de Libreville (PIAEPAL).

Lancé en 2021 par le gouvernement et soutenu par la Banque Africaine de développement, ce programme d'un coût de 77 milliards de francs cfa comprend le renouvellement de 149 km du réseau de distribution d'eau potable dans le Grand Libreville, et le renforcement et l'extension du réseau de distribution en eau potable sur 131 km.

L'objectif du Piaepal est de contribuer à l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national tel que souhaité par le Président de la République.

Ainsi, pour cette première phase des travaux du PIAEPAL, ce sont plus 300 mille foyers qui ont été impactés à travers un meilleur approvisionnement en eau .