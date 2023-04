Gabon: Trois acteurs culturels gabonais en possession de leurs parcelles à Bikélé

Chose promise, chose due. Les trois artistes, à savoir Pierre-Claver Akendengue, Serge Abessolo et Omar Defunzu, "Prix spéciaux du président de la République" lors de la "Nuit du Talent" en novembre 2022, ont signé leurs Conventions de cession avec la Société nationale immobilière (SNI) ce mercredi 12 avril 2023, à Libreville, en présence de Max Samuel Oboumadjogo et de Hermann Kamonomono, respectivement Ministre de le Culture et des Arts et Directeur général de la Sni. Ils bénéficient ainsi des terrains avec Titre foncier dans la zone de Bikélé.

La signature de Convention entre Pierre-Claver Akendengue, Serge Abessolo, Omar Defunzu et la Société nationale immobilière (Sni) a été rehaussé par la présence du Ministre de le Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo, qui a tenu personnellement à prendre part à cette cérémonie marquant la concrétisation des lots promis par le Chef de l'Etat.

Par cet acte qu'ils viennent de sceller sous la houlette du Directeur général de la Sni, ce dernier a clairement expliqué ce qu'il en est de la Convention paraphée avec les différentes parties. « Nous avons procédé à la signature d'une Convention de cession à la suite des Prix spéciaux offerts par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Au nombre de ces lots, on note les parcelles que nous venons d'acquérir ce jour. La Sni, qui et le partenaire du ministère, s'est engagé à nous faciliter le processus d'obtention du titre de propriété », a-t-il déclaré.

Serge Abessolo n'a pas caché sa satisfaction quant à cette acquisition. « C'est un sentiment de satisfaction. Nous, récipiendaires, nous nous réjouissons d'entrer en possession de ces différents lots, notamment le plus important, une parcelle avec Titre foncier. Nous sommes d'autant plus contents que cela prouve à suffisance que le Président de la République, via le ministre de la Culture, a pris un engagement ferme vis-à-vis des artistes qu'il vient de concrétiser », a-t-il laissé entendre.

Omar Defunzu, animé du sentiment de fierté, a dit du bien de cette récompense. Il dit se sentir heureux et privilégié d'être parmi les trois lauréats qui ont bénéficié chacun d'un terrain de 500 m². « C'est une satisfaction. Je voudrais, à cet effet, témoigner ma gratitude à l'égard du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu nous distinguer. Je voudrais remercier cette initiative du Ministère de la Culture, pour avoir mis en lumière les artistes gabonais et les rendre plus fiers de leur travail », a-t-il confié.

Le talentueux humoriste gabonais a poursuivi son propos en déclarant que ce geste est salutaire. « C'est la plus grosse récompense qu'il a pu avoir en 30 ans de carrière. Venant de son pays, cela le booste, le motive davantage et montre que l'art, comme bien d'autres domaines, n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond ».

Représenté par son neveu, Pierre-Claver Akendengue a, lui aussi, salué cette initiative du ministère de la Culture. Il n'a pas manqué d'exprimer, comme bien d'autres, sa gratitude à l'Etat gabonais. « C'est une grande réalisation qui fait date et qui, on l'espère, doit se répéter parce que d'autres artistes méritaient tout autant que les présents bénéficiaires. Le terrain, c'est est une symbolique. Nous sommes Bantu. Qui dit terrain, dit maison. C'est une très bonne chose », rapporte-t-il.

Les acteurs culturels du Gabon disent être fiers du président de la République pour sa vision politique en matière de culture dans notre pays.