Niger: L'Allemagne annonce d'importants appuis au pays

Le but de cette visite est de renforcer les liens entre les deux pays à travers des appuis techniques et financiers de l'Allemagne.

À Niamey, la ministre Svenja Schulze a rencontré notamment son collègue en charge de la Défense.

Elle parle d'abord politique... Alors que les soucis diplomatiques se multiplient avec les pays voisins et l'Allemagne, la ministre cite le Niger comme un exemple de démocratie, précieux face au terrorisme dans la région.

"Nous constatons que le Niger est une encre de stabilité dans toute la zone du sahel et prouve qu'une démocratie peut créer une stabilité. Et notre partenariat aimerait bien sûr continuer cette coordination de cette coopération", a expliqué Schulze.

Des annonces

Entre deux visites, la ministre allemande fait aussi des annonces. De constructions d'hôpitaux financés par l'Allemagne d'abord. Un établissement militaire et Centre Hospitalier Universitaire seront construits à Niamey.

"C'est une nouvelle annonce qui prouve que l'Allemagne est toujours là et chaque fois avec des initiatives nouvelles" a salué le ministre d'Etat nigérien en charge des affaires étrangères Hassoumi Massaoudou.

Le directeur du Programme alimentaire mondial, Jean Noël Gentile, se réjouit lui de l'aide allemande dans le domaine d'urgence.

"Pour nous c'est très important. L'Allemagne étant un des plus grands donateurs, si ce n'est le plus grand donateur du PAM au Niger, qui nous fait confiance non seulement sur des interventions de réponses d'urgences, surtout sur des interventions de résilience qui s'intéressent aux causes profondes de la malnutrition et de la faim", s'est félicité Jean Noël Gentile.

Courtoisie et déclarations

Courtoisie et déclarations enjouées de tous côtés donc... Même la société civile, souvent critique sur différents aspects de la coopération entre le Niger et les pays occidentaux, salue le modèle allemand en matière de coopération et partenariat même dans le domaine militaire.

"C'est une coopération dynamique accès sur le développement et qui touche de plus près les populations à travers notamment l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Avec le contexte d'insécurité qui caractérise le sahel, l'Allemagne forme et renforce les capacités de nos FDS", a déclaré Elhadj Idi Abdou acteur de la société civile nigérienne.

Une coopération qui devrait se poursuivre. Le ministre allemand a annoncé qu'après le retrait des troupes allemandes du Mali, l'Allemagne concentrera son effort sur le Niger.