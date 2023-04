Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Avril 2023

Burkina Faso : Pour la stabilisation et le développement du pays – Un budget de plus de 7 000 milliards de Fcfa

Le Plan d’actions de la Transition pour la stabilisation et le développement (PA-SD) du Burkina va coûter environ 7 673 milliards de Fcfa selon la ministre déléguée chargée du Budget, Mme Fatoumata Bako. L’information a été donnée ce mercredi 12 avril 2023 lors d’une présentation dudit plan en séance plénière à l’Assemblée législative de Transition, à Ouagadougou. « Lutter contre le terrorisme et assurer l’intégrité territoriale ; répondre à la crise humanitaire ; refonder l’Etat et améliorer la gouvernance et œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ». Le besoin de financement du plan s’élève à 2 141,4 milliards Fcfa représentant 27,9% du coût total » a indiqué la ministre déléguée chargée du Budget. (Source : aouaga.com)

Niger : Agriculture et changement climatique- Le Japon accorde environ 5,75 milliards de Fcfa

Le Niger et le Japon ont renforcé leur coopération économique en signant deux échanges de notes portant sur des dons pour le développement économique et social du pays le mercredi 12 avril 2023. Le montant total des dons s'élève à 1,15 milliard de yens, soit environ 5,75 milliards de Fcfa.Ce financement gratuit contribuera à améliorer la productivité agricole et à lutter contre le changement climatique au Niger, en particulier dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Le ministre d'État des Affaires étrangères et de la Coopération, Massoudou Hassoumi, et l'ambassadeur du Japon au Niger, IKKATAI Katsuya, ont procédé à la signature de ces accords.( Source : aniamey.com)

Guinée : Coopération- Des précisions sur l’arrivée de Kagamé à Conakry…

Nous venons d’en sait un peu plus sur la visite du Président Rwandais à Conakry, les 16 et 17 Avril 2023. Selon une note de la présidence consultée par Africaguinee.com, Paul KAGAMÉ arrive dans la capitale guinéenne, sur invitation du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre du « renforcement des relations bilatérales » entre Conakry et Kigali. Selon la présidence Guinéenne, elle témoigne également « l’engagement des deux pays à raffermir leur coopération dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité, l’agriculture, les mines et la culture ». ( Source : africaguinee.com)

Benin : Crise dans la filière soja- Talon face aux sojaculteurs

Le Chef de l’État, Monsieur Patrice TALON, en présence du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANÉ, du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi DOSSOUHOUI, et du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou ASSOUMAN, a tenu une séance de travail avec les responsables de l’Union Nationale des Producteurs de Soja au Bénin (UNAPS-Bénin), de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) et de la Fédération Nationale de Producteurs de Coton du Bénin (FNPC), ce mardi 11 Avril 2023 au Palais de la Marina. ... suite de l'article sur 24 heures au Bénin . (Source : aconotou.com)

Côte d’Ivoire : Foot-jeunes - Des formateurs français en quête de talents

L’école de détection de jeunes talents sportifs, Études Sports Academy, basée à Paris avec des antennes dans d’autres villes françaises est depuis quelques jours en terre ivoirienne. Ce centre qui allie sport et études, organise une détection à Abidjan, précisément au Complexe sportif de Brofodoumé (route d’Alépé, 10 km d’Abidjan). A cet effet, une cinquantaine de gamins venus d’Abidjan, des pays de la sous-région (Cameroun, Burkina, Togo, Guinée...), ont participé à un test le samedi 8 avril. Ils ont été évalués à travers des ateliers, sur l’endurance et leur capacité à tenir le ballon. Les plus méritants seront retenus pour intégrer le centre, en France.Ce dernier, venu spécialement pour superviser le test, s’est dit heureux d’être passé par l’Academy pour intégrer le centre du Psg. La deuxième phase de la détection est prévue dans les prochains jours. Toujours au complexe sportif de Brofodoumé. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Diplomatie- Visite officielle d'Alain Berset à Kinshasa

Alain Berset a atterri mercredi à Kinshasa pour une visite de quatre jours en République démocratique du Congo (Rdc). Le président de la Confédération s'entretiendra avec son homologue congolais. Un voyage à l’est du pays, théâtre de violents combats, est aussi prévu. C'est la première fois qu'un président de la Confédération se rend au Congo pour une visite en bilatérale, informe l’ambassade de Suisse en Rdc. Alain Berset rencontrera jeudi matin le président congolais, Félix Tshisekedi. Les discussions porteront sur les relations entre les deux pays, ainsi que sur le statut de la mission onusienne de maintien de la paix, la Monusco. Taxée d’inefficace par la population, cette mission est actuellement dans une situation délicate. Le président de la Confédération rapportera ensuite ces témoignages à New York, lors d’une séance du Conseil de sécurité autour de la protection des populations civiles en zone de conflit. (Source : Rts)

Rca: Financement de projets à impact rapide- En 2022, la Minusca a alloué 1.7 milliards de fcfa

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a financé 98 projets à impact rapide en 2022, dans 12 préfectures de la République centrafricaine, et la ville de Bangui, pour un montant d’environ 1.7 milliards de francs CFA (2.852.000 dollars américains). « Ces projets à impact rapide restent l'un des outils principaux et catalyseurs de la Mission pour établir la confiance entre les communautés, les autorités locales et la Mission », a indiqué Guy Karema, l’un des porte-paroles de la Mission, lors d’un point de presse, ce mercredi, à Bangui. Pour l’exercice 2023, Guy Karema a fait savoir que des projets à impact rapide, basés sur un minimum de 90 projets, ont été conçus et sont en cours d’exécution. « Les fonds déjà engagés s'élèvent à 27,58% du budget alloué de 3 millions de dollars. Actuellement, 5 projets sont achevés à 100 %, 11 projets sont en cours et 11 autres débuteront bientôt », a-t-il informé. Les infrastructures et équipements entièrement financés par la Minusca, ont coûté environ 74 millions de francs CFA ». (Source : abangui.com)