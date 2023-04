Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réitère son refus de dialoguer avec le M23

Le Président suisse, Alain Berset, s'est entretenu ce jeudi 13 avril dans l'avant-midi à Kinshasa avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, notamment sur crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. A cette occasion, Félix Tshisekedi a réaffirmé son refus d'un dialogue politique avec la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda.

Le chef de l'Etat congolais a martelé une fois de plus qu'il n'est pas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise, qui favorisent ouvertement une infiltration étrangère à tous les niveaux du pays :

« Il n'est pas question de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que c'est au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui, plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier leur agression de la RDC ».

A une question sur le mandat et la mission de la Force régionale de l'EAC sur le territoire congolais, Félix Tshisekedi a précisé que tout est mis en branle pour accélérer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion pour ceux des combattants du M23 qui prouveront de leur nationalité congolaise. Ainsi fait, la mission de la force de l'EAC sur le territoire congolais n'aura plus sa raison d'être.

Alain Berset a, pour son part, indiqué que son pays était plutôt engagé à soutenir la RDC en amenant de manière efficiente sur le plan international et au niveau du conseil de sécurité la question ou le débat de l'agression de la RDC par ses voisins notamment le Rwanda, selon le rapport des experts des Nations unies:

« Le rapport de l'ONU a eu des mots très clairs sur la participation des pays voisins qui financent le groupe M23. Nous ne sommes certainement pas là pour dire à la RDC comment est-ce que le problème doit être résolu. Plutôt au contraire dans le fond apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très attaché à l'intégrité territoriale de tout pays ».

Le Président suisse va effectuer des visites de terrain dans l'Est du pays, en l'occurrence à Goma et Bukavu. Il sera question de rencontrer des déplacés de guerre, victimes d'atrocités de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, ainsi que d'autres groupes armés.