Angola: L'INE prévoit d'enregistrer 34 millions d'habitants en 2024

Luanda — L'Institut national des statistiques de l'Angola (INE, sigle en portugais) prévoit de recenser, lors du recensement de la population et du logement de 2024, 34 millions d'habitants à travers le pays, a déclaré ce jeudi à Luanda, le directeur général adjoint de l'INE, Hernany Luis.

Selon le responsable, lors de la consultation publique sur le "questionnaire du recensement de 2024" auprès des ambassades et des organisations non gouvernementales (ONG) pour évaluer l'estimation, l'institution procédera, le 19 juillet de cette année, au recensement pilote dans sept provinces, à savoir Luanda, Uíge, Bengo, Lunda-Norte, Bié, Cunene et Cuando Cubango.

Pour cette première phase, le processus consiste à évaluer les capacités de l'INE à réaliser l'opération effective en 2024, également le 19 juillet.

Le responsable a annoncé qu'un processus d'intégration (en ligne) du personnel, des cartographes et des chauffeurs dans la structure de l'institut est actuellement en cours, afin d'assurer le succès du recensement de 2024.

Le premier recensement général de la population et de l'habitat en Angola, mené du 16 au 31 mai 2014, a enregistré environ 25,7 millions de personnes, dont 6,9 millions vivent à Luanda.

De ce nombre, 12,4 millions sont des hommes et 13,2 millions de femmes. Les provinces de Luanda, Benguela, Huambo, Huíla, Kwanza Sul, Uíge et Bié sont les plus peuplées d'Angola.