Angola: Le pays présente la situation macroéconomique aux réunions de la Banque mondiale et du FMI

Luanda — La délégation angolaise, qui se trouve à Washington D.C, États-Unis d'Amérique, a présenté mardi, lors d'un "deal roadshow", avec des investisseurs financiers internationaux, la situation macroéconomique actuelle de l'Angola, en termes fiscaux, la politique monétaire et de change.

L'équipe angolaise, conduite par la ministre des Finances, Vera Daves, qui se trouve à Washington pour participer aux réunions de printemps des institutions de Bretton Woods - FMI et Banque mondiale, a rencontré une soixantaine d'investisseurs du marché financier international.

Le «deal roadshow» a servi aux ministres des Finances, de l'Économie et de la lanification, ainsi qu'au gouverneur de la Banque nationale d'Angola à aborder également l'économie réelle, en mettant l'accent sur les défis du financement du Budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) 2023, la dette publique et le processus de privatisation prolongé jusqu'en 2026.

Les indicateurs de croissance des différents secteurs de l'économie pétrolière et non pétrolière, les objectifs d'inflation, qui devraient atteindre 13%, et la position du taux de change ont été entre autres sujets abordés par l'équipe angolaise qui participe aux réunions de Bretton Woods.

L'Angola est aligné sur d'autres pays

Au premier jour des réunions du FMI et de la Banque mondiale, la ministre des Finances, Vera Daves, a participé au forum sur le thème « Adaptation des banques multilatérales de développement aux défis mondiaux - la perspective des dirigeants africains sur la réforme ».

Au panel, Vera Daves était présente avec ses homologues du Ghana (Keneth Ofori-Atta), du Libéria (Samuel Tweah) et du secrétaire kenyan au Trésor, à l'Economie et à la Planification, Njuguna Ndungu.

Lors de la réunion, Vera Daves a déclaré que l'Angola suivait la vision des autres pays africains qui défendent une action plus alignée sur les défis actuels.

Selon la ministre angolaise, l'Angola a réalisé certains projets avec le financement et les garanties des banques multilatérales de développement (BMD), avec le soutien des institutions financières et les garanties des agences de crédit à l'exportation et également avec ses propres ressources, une combinaison de ressources qui contribue à la construction de diverses infrastructures.

«Mais même ainsi, nous avons besoin de beaucoup plus », a-t-elle renchéri, ayant défendu la nécessité de mobiliser des fonds concessionnels, ainsi que des instruments financiers qui aident à mobiliser davantage de fonds privés.

La ministre des Finances a également défendu un exercice d'auto-évaluation pour toutes les parties concernées.

« Nous devons regarder à l'intérieur de toutes les parties impliquées dans le processus. Nous devons évaluer si les procédures internes des MDB, aujourd'hui, sont les plus efficaces, ainsi qu'évaluer nos propres processus », a-t-elle proposé.

Par conséquent, l'Angolaise Vera Daves a réitère et défendu l'existence d'instruments permettant de mobiliser davantage de ressources auprès du secteur privé, ainsi que l'utilisation de davantage de solutions d'innovation financière afin que les pays, en particulier les pays africains, puissent tirer parti de la mobilisation de fonds.

Les représentants africains ont évoqué les besoins de financement des infrastructures que présentent les pays africains, à un moment où la conjoncture internationale est marquée par un certain recul de l'accès au marché financier international et à l'investissement privé.

Jay Collins, conseiller de Citigroup, a parlé de la nécessité pour les MDB de renforcer sa capacité de financement en mettant l'accent sur l'approche des représentants africains, tandis que Masood Ahmend, président de CGD, a défendu la reformulation des modèles d'affaires, afin de passer d'un financement spécifique à chaque pays à la satisfaction des besoins mondiaux, tels que le changement climatique et l'attraction de plus de capitaux privés. Fin