Angola: Le pays rejoint la campagne 'ciel bleu et net zéro d'ici 2050'

Luanda — Les autorités angolaises ont annoncé leur adhésion aux initiatives de la campagne "Ciel bleu et net zéro", réalisée par l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI), a informé jeudi, à Luanda, le directeur de l'institution pour l'Afrique, Malle Fofana.

Le fait a été signalé à la presse, à l'issue d'une audience que la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a accordée au chef de l'institution.

Dans sa déclaration, Malle Fofana a salué les actions et le dynamisme des autorités angolaises dans ce domaine de la protection de l'environnement, qui ont conduit au choix du pays pour l'ouverture de la campagne visée.

Selon ce responsable, il existe déjà un engagement politique ferme des autorités nationales en faveur de la protection de l'environnement.

La campagne "ciel bleu et net zéro consiste en la mise en oeuvre d'actions de lutte contre la pollution et résulte d'une des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à la pollution, combinée aux recommandations de l'Assemblée générale de l'environnement de 2022.

Actions dans le domaine environnemental

L'Angola dispose déjà d'une législation spécifique dans ce domaine, comme le Programme national pour la qualité de l'environnement, qui comprend les volets air, eau et sol, et pour cette campagne, en particulier, il a le volet air, qui consiste à lutter contre la pollution dans les villes et les zones rurales.

De même, il existe aussi le décret présidentiel sur la promotion des espaces verts, qui s'applique au niveau des municipalités, ainsi que les programmes nationaux de normalisation environnementale et de technologies environnementales, le tout dans le cadre de la stratégie nationale sur le changement climatique.

Le GGGI est une organisation intergouvernementale internationale, dont l'Angola est membre depuis 2019, sur la base de traités visant à soutenir et à promouvoir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes.

L'organisation apporte également un soutien, en matière de renforcement des capacités institutionnelles, de collecte de fonds pour la mise en oeuvre de projets, ainsi que la promotion d'actions pour que les villes deviennent plus vertes, en tenant compte de l'objectif d'atténuation des effets néfastes d'actions telles que la pollution.

Projets nationaux

Parmi les différents projets développés dans le pays, l'accent est mis sur la construction du canal de Cafu, qui vise à améliorer l'accès à l'eau dans les communautés, le programme d'énergies renouvelables, lancé à Benguela, le cycle combiné de Soyo, le projet de Laúca, ainsi que comme l'initiative du Mayombe, qui peuvent être considérées comme les « clés » des actions du pays dans ce domaine.