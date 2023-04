Togo: 100 millions de dollars pour l'eau potable dans le Grand Lomé

Actuellement à Washington pour les Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé un accord majeur avec la Banque mondiale.

Une enveloppe de 100 millions de dollars a été accordée au Togo afin de rendre l'eau potable disponible pour le plus grand nombre ainsi qu'améliorer les services d'assainissement dans le Grand Lomé.

Ce financement intervient dans le cadre du TUWS (Projet de Sécurité Hydrique en Milieu Urbain au Togo.

Le TUWS procédera à plusieurs investissements en partenariat avec le secteur privé, pour améliorer la qualité et accroître l'accès à l'eau et aux services d'assainissement dans le Grand Lomé, en soutenant en amont la performance opérationnelle des fournisseurs de services et la gestion des ressources en eau à Lomé, indique la BM.

Le projet financera entre autres, la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau, la construction d'une station de traitement des eaux usées et boues de vidange, des études techniques pour l'augmentation à plus long terme de la capacité de production en eau à grande échelle, et le renforcement du réseau de distribution.

'Le gouvernement togolais s'est fixé des objectifs très ambitieux pour réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, d'abord pour plus de 86% de la population de Lomé, puis à l'échelle nationale avec accès à 100 % des services d'approvisionnement en eau. Ce projet vient soutenir le cadre de réforme sectorielle, notamment par la mobilisation du secteur privé pour aider le Togo à fournir de l'eau en quantité suffisante et en qualité au plus grand nombre de ménages dans le Grand Lomé', a indiqué Fily Sissoko, représentant de la Banque au Togo.

Ce projet fait partie d'un vaste effort des partenaires du Togo pour soutenir la mise en oeuvre des stratégies nationales d'accès à l'eau.

Une table ronde organisée en décembre 2022 a permis de recueillir des engagements représentant près de 300 millions de dollars en faveur du secteur de l'eau et de l'assainissement du pays, dont une partie contribuera au développement des infrastructures de production d'eau à Lomé.

La capacité de production actuelle de 65 000 m3/jour est insuffisante pour répondre à la demande croissante en eau potable dans la région dont les besoins sont de plus 120 000 m3/jour.

C'est pourquoi le gouvernement a mis un accent particulier à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la feuille de route 2020 - 2025 avec comme objectif de porter le taux d'accès à l'eau potable de 60% en 2020 à 85% en 2025.