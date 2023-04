Madagascar: Basket / RNS - Retrouvailles des joueurs de l'équipe nationale à Vichy

Ils étaient cinq anciens et actuels sociétaires de l'équipe nationale de basket-ball à être présents au Palais des Sports de Vichy pour la finale.

La Rencontre Nationale Sportive est avant tout du sport mais également une occasion pour les amis, la famille et surtout pour les anciens coéquipiers de se retrouver autour d'une passion commune. En 48 ans d'existence, la RNS a vu défiler des joueurs et des joueuses de plusieurs disciplines et surtout des anciens sociétaires au sein des équipes nationales. Plusieurs joueurs et joueuses de basket ont été détectés lors de la RNS pour renforcer l'ossature de l'équipe nationale lors des Jeux des Îles et des éditions Afrobasket.

Afrobasket

Cette édition, cinq anciens et actuels joueurs ont été présents lors de la finale dont deux ont disputé la finale sous les couleurs de Caïman. Le vice-champion d'Afrique et mondialiste, Mathias M'Madi et Antsa Ravelojaona de l'Afrobasket U16 en 2013 ont joué avec Caïman, mais, ont perdu en finale, contre JSM de Montpellier. Et M'Madi est devenu le chouchou du public, le meilleur joueur de l'Afrobasket U18 à domicile s'est senti comme à Madagascar lors de finale, se remémorant l'ambiance au Palais des Sports de Mahamasina. « C'est incroyable, je ne m'attendais pas à autant de monde et de supporters. J'ai l'impression d'être à Madagascar » nous a fait savoir, M'Madi.

Il a rejoint ses coéquipiers des Ankoay U19 lundi à Chalon sur Saône. Kevin Gilbert de l'Afrobasket U18 en 2014 a disputé la RNS avec l'équipe Gasy Academy Squad. Kiady Razanamahenina ayant disputé l'Afrobasket U18, la qualification pour l'Afrobasket en Tunisie en 2021 et le Basket Africa League avec la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) en 2021 au Rwanda est un habitué de la RNS avec la formation de l'ANAMAF. Lalason Ratsimbazafy ancien joueur de l'Association Sportive de la Commune Urbaine de Toamasina (ASCUT) et de l'équipe nationale a été également aperçu à Vichy. Une belle brochette de joueurs seniors, de jeunes et de la relève qui arrive à constituer une équipe avec ces cinq éléments.