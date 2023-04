Congo-Brazzaville: Mines - Des cadres se forment à la gestion de l'information géoscientifique

Le ministère des Industries minières et de la Géologie a lancé, le 12 avril, à Brazzaville, en collaboration avec ses partenaires, une formation axée sur la gestion de l'information géoscientifique au profit des experts africains en vue de renforcer leurs capacités professionnelles sur la recherche et la gestion géologique et minière.

La formation se tiendra jusqu'au 21 avril et fait partie du deuxième module WP-G « Gestion de l'information géoscientifique », initié dans le cadre du programme régional d'appui panafricain à la technologie et aux sciences géologiques du partenariat Afrique-Union européenne-PanafGeo 2.

Près de trente experts miniers africains participent à la session animée par des spécialistes venus d'Afrique et d'Europe. A la lumière des exposés, ils vont enrichir leurs connaissances professionnelles en matière de gestion de l'information géoscientifique.

Ouvrant les travaux, le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, a souligné l'intérêt et l'enjeu de ce module de formation. Celle-ci, a-t-il indiqué, a pour objectif, entre autres, d'apporter la plus-value dans la gestion des ressources minérales nationales ; d'améliorer la visibilité des secteurs miniers africains sur le plan international et de disposer des ressources humaines qualifiées dans la gestion au quotidien de l'espace géomatique.

« La formation que nous lançons ce jour vise aussi à aider les autorités africaines dans la gestion de leurs secteurs miniers, à encourager une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minières pour soutenir une croissance socio-économique durable, telle que mentionnée dans la vision minière africaine des chefs d'Etat et de gouvernement en vue d'attirer de potentiels investisseurs », a renchéri Pierre Oba.

Pour les partenaires, notamment l'Union européenne, l'ambassade de France au Congo et l'Unesco, la tenue de ce module de formation vient à point nommé apporter des solutions dans la gestion de l'information géoscientifique sur le contient. L'objectif étant de garantir la meilleure gestion du secteur minier africain.