Madagascar: Jeux corporatifs « Miara-Dia » - Huit disciplines au menu

L'Association Sportive Saint-Michel Basket-Ball (ASSM-BB), avec le soutien du Père Recteur du collège, organisera la première édition de Jeux Corporatifs inter-entreprises et organismes dénommé « Jeux Corpo Miara-Dia 2023 » qui se déroulera les 15 et 16 avril prochains, au Collège Saint Michel Amparibe.

Le thème éducatif de cette année scolaire du collège « la solidarité » sera mis en valeur à travers l'esprit et le fair-play sportifs durant la compétition. Huit disciplines, entre autres, le basket hommes et dames, le volley-ball mixte, le football à 7, la pétanque, la belote, les dominos et le ludo seront au programme durant les deux journées. « Les jeux corpo Miara-Dia 2023 sont un événement pour une levée de fonds de notre association sportive ASSM-BB en vue de notre participation aux plusieurs compétitions tant régionales que nationales.

Il s'agit aussi de la combinaison de l'éducation physique, morale et surtout spirituelle », a fait savoir Vanessa Rafalimanana, vice-présidente de l'ASSM-BB. Selon ses explications, mis à part les jeux corporatifs, c'est également une occasion pour les amateurs du sport dans les entreprises de se réunir et de se regrouper dans un même endroit en dehors du travail habituel. Les jeux corpo Miara-Dia sont une compétition amicale et open, ouverte aux licenciés et non licenciés.

Au total, 40 entreprises et organismes privés participeront à cette première édition pour les huit titres. Des grands compétiteurs comme l'US Embassy, l'Amit, le Savonnerie Tropicale, la Police Nationale y seront tous présents. Toutes les disciplines à concourir seront arbitrées par des arbitres qualifiés pour que la compétition soit plus professionnelle. Des coupes et des médailles seront offertes à tous les vainqueurs. « Ce sera la première édition et ce ne sera pas la dernière », a-t-elle conclu. L'assurance ARO sera le partenaire de l'évènement. L'ASSM-BB est toujours en collaboration avec le collège Saint-Michel Amparibe.