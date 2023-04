Madagascar: Natation / Championnats de Madagascar. - Un record national et neuf MP actualisés

Pluie de nouveaux chronos. Un record national et neuf meilleures performances ont été actualisés lors des deux premières journées des championnats de Madagascar de natation sur grand

bassin de 50m. Le sommet national se déroule du 12 au 15 avril à la piscine du centre régional de la jeunesse et des sports de Toamasina. L'unique nouveau record national d'hier a été signé par Holy Antsa Rabejaona, du club Managing, sur 50m papillon. L'ancien pensionnaire du centre de la Fina, en Thaïlande, a bouclé l'épreuve en 29: 25, l'ancien temps était de 29: 34.

Trois nouvelles meilleures performances ont été aussi enregistrées lors de la journée d'hier. Le nageur de Ste Jeanne d'Arc, Tendry Tiavina Rakotobe, a réalisé un doublé chez les minimes. Il a amélioré l'ancien temps en 100 m nage libre de 57: 26 contre 57: 61 et en 100m dos de 1: 04: 17 contre l'ancien temps 1:05:47 de Lalanomena Andrianirina. Et chez les benjamines, Marie Ange Andrianaho actualise la MP du 400m nage libre de 5: 09: 19 contre 5: 09:51 de Murielle Rabarijaona. L'équipe de St Michel, composée de Francky, Daniel, Marie Ange et Angie, a aussi réalisé un nouveau record hors championnat en 4x50m quatre nages mixte, 1: 59: 78 contre 2: 02: 17 effectué par Cosfa en 2019.

Joli doublé

Six MP ont été enregistrées lors de la première journée du mercredi. La nageuse du Cosra Vakinankaratra, Idealy Tendrinavalona, a signé un doublé, en 100m papillon junior (1: 09: 74 / 1: 11: 83), et en 200m dos, 2: 32: 47 contre 2: 32: 54 de l'expatriée de France, Elodie Razafy. Baritiana Andriampenomanana a lui aussi actualisé deux chronos chez les cadets, en 400m quatre nages, 5: 06: 15 contre 5: 11: 21 de Nomena Andrianirina et en 200m nage libre, 2: 06: 68 contre 2: 08: 54 de Ranto Ratsimisata. Les artisans des deux autres MP sont Marie Ange Andrianaho, 2: 23: 81 contre 2: 25: 75 en 200m nage libre catégorie benjamine, et Tendry Tiavina Rakotobe, en 200m dos catégorie des benjamins de 2: 19: 55 contre 2: 26: 28 de Lalanomena Andrianirina.

Le sommet national procède ce jour à la troisième et avant dernière journée. Une centaine de courses sont au programme, les éliminatoires se courront dans la matinée et les finales vers 16 heures.