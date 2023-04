Burkina Faso: Salam du Ramadan - La Zakat Al Fitr / Petite action, grand impact

Toutes nos louanges sont à Allah, le Maître incontesté et incontestable de l'univers. Nous lui demandons de déverser sa Grâce et sa Miséricorde sur le Dernier des messagers pour toute l'humanité ainsi que sur l'ensemble des musulmans. La magnificence de l'Islam réside dans son expression horizontale et verticale. Son expression verticale nous connecte au créateur par essence. Cette relation verticale permet au croyant de manifester son amour grandiose pour son créateur par tous les actes et paroles permis. La pureté de cette relation verticale impacte celle horizontale, c'est-à-dire la relation du croyant aux créatures en ce sens que l'amour d'Allah implique la bienveillance envers ses créatures.

D'ailleurs, elle est un acte de foi et suscite la miséricorde du Seigneur. Allah dit : « La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants » (S7V56). Cette bienfaisance doit naturellement se manifester à travers nos attitudes et paroles dans nos relations envers les créatures. Il est sied de réaliser à quel point l'Autre est important dans notre cheminement spirituel. L'islam a fait de l'Autre un « sabab » d'exaucement et de purification. Fondements et Obligation Parmi les occasions offertes au croyant d'exprimer sa foi et de purifier ses actes, se trouve la Zakat al fitr, l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan. Elle est instituée par le Messager d'Allah : « Le messager d'Allah a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne en versant un saa' de datte ou un saa' d'orge à chaque esclave ou personne libre, mâle ou femelle, petit et grand parmi les musulmans ».

Son prélèvement est, à cet effet, une obligation pour tout musulman qui a de quoi se nourrir, lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d'un surplus. Il doit s'en acquitter pour toutes les personnes musulmanes à sa charge. Aussi, elle est donnée au musulman car c'est lui qui est concerné par la fête. Il ne faut pas confondre la Zakat al Mal à la Zakat al fitr. La première fait partie des cinq piliers de l'islam et se prélève sur les biens épargnés sur la période minimale d'une année. Impact spirituel et social Le mois de Ramadan étant l'occasion de se rapprocher de son Seigneur par le jeûne et les autres actes d'adoration, tout musulman a le souci de voir sa pénitence être acceptée par son Seigneur.

Mais, il nous arrive, dans nos interactions avec les autres, de commettre des propos ou des actes qui salissent la pureté de notre jeûne. Alors, ce prélèvement a la particularité de purification du jeûne. La Zakat al fitr permet d'expier les fautes et de rendre les actions dans le mois de Ramadan davantage nobles. En plus de son caractère expiatoire, elle est la manifestation de l'obéissance du croyant à Allah et à son Messager. Mais Son impact ne se limite pas à la personne du jeûneur. La zakat al fitr joue aussi un rôle fondamental dans la vie du frère musulman. Parmi les objectifs de la Zakat al fitr, il y a le fait de permettre aux pauvres de faire la fête dans l'allégresse totale sans sentir le fardeau du manque. Ainsi, la Zakat al fitr renforce la fraternité, la solidarité et apprend au donneur la miséricorde envers ses semblables.

Au-delà de tout, c'est la beauté de l'islam qui est magnifiée. Son importance spirituelle et sociale est mentionnée dans ce hadith rapporté par Ibn Abbas : « Le messager d'Allah a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône ordinaire ». C'est une petite action aux grands impacts. La période valide de la Zakat al fitr Le hadith susmentionné donne les limites temporelles du prélèvement de la Zakat al fitr. En effet, elle possède son caractère purificatoire du jeûne à condition de la prélever avant la célébration de la prière.

Mais elle perd cette caractéristique, une fois prélevée en dehors des limites temporelles prescrites. Dans ce cas, l'intéressé n'a fait qu'effectuer une aumône ordinaire. Par conséquent, le musulman est tenu de la prélever selon le hadith rapporté par ibn Omar : « Le messager a ordonné de verser la zakat al fitr avant de se rendre à la prière ». Par ailleurs, il y a la possibilité de la prélever un ou deux jours avant la fête, considérant les propos d'Ibn Omar : « Les gens la versaient un ou deux jours avant la rupture du jeûne » (Boukhari). La nature du bien à prélever. Il est rapporté que la zakat al fitr se prélevait en nourriture.

Abou Saïd Al Khoudri rapporte : « Au temps du messager, nous versions la zakat al fitr avec un saa' de nourriture, ou un saa' d'orge, ou un saa' de dattes, ou un saa' de fromage séché, ou un saa' de raisins secs ». Nonobstant, le contexte n'étant pas le même, il est possible de prélever la zakat al fitr sur les types de nourritures consommés dans sa localité. S'agissant de la possibilité de la prélever en argent, les savants sont divergents. Toutefois, il sied de considérer le but de cette prescription contenu dans ce hadith : « Epargne-leur la mendicité ce jour-là ».

Seigneur Allah, permets-nous de faire le choix de l'unicité. Accorde-nous Ton pardon, fais-nous davantage miséricorde et agrée-nous. Seigneur Allah, élève-nous au degré de ceux que Tu aimes véritablement. Ô Allah, Tu es l'Indulgent et Tu aimes faire preuve d'indulgence. Alors, sois indulgent à notre égard. NB : La foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE Imam à l'AEEMB et au CERFI

BAREME DE LA ZAKAT EL FITR 2023/1444